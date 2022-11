Zvláštní oslava. Chorý si po druhém gólu Brnu ukazoval na spánek

Vytáhlý útočník, který proti Zbrojovce zaznamenal osmou a devátou trefu v ligové sezoně, na sebe opět strhnul spíš nevítanou pozornost.

Zatímco svůj první zásah z třiapadesáté minuty oslavil poměrně běžně, po druhém, který vstřelil v 79. minutě bombou pod břevno z pokutového kopu, si viditelně prstem zaťukal na čelo, na spánek.

Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý slaví gól proti Brnu pozoruhodným gestem. | foto: Repro O2 TV Fotbal

Byla to reakce na sobotní incident se Sörensenem? Můžeme se jen domnívat. Obsah vzkazu ví jen samotný Chorý, který se prostřednictvím klubového webu v neděli zapřísáhnul, že sparťana zasáhnout a zranit nechtěl, jakkoli opakované záběry ukazovaly opak. Dánský stoper duel s velkou boulí na hlavě dohrál.

Za úder do hlavy v duelu se Spartou (0:1) měl být Chorý podle komise rozhodčích vyloučen, za normálních okolností by tak střetnutí s Brnem musel vynechat. Trestu ale unikl a díky dvěma gólům se přiblížil Jakubu Řezníčkovi na čele tabulky střelců, brněnský kapitán se trefil dosud desetkrát.

Plzeňský trenér Michal Bílek svého forvarda po dohrávce čtvrtého kola chválil a postavil se za něj.

„Pro Tomáše to nebylo jednoduché. Hodně se o té situaci v utkání se Spartou psalo, stále se to řeší. Utkání ale zvládl výborně. Nejen kvůli dvěma gólům, odvedl velké penzum další práce. Přidržel spoustu balonů, vyhrával souboje. a vytvářel tak další ofenzivní situace. Podal velmi dobrý výkon,“ uvedl Bílek.

„Tomáš se k incidentu vyjádřil a já na to mám stejný názor jako on,“ odmítl kouč, že by Chorý trefil Sörensena do hlavy úmyslně.