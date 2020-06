Kapitán Slovácka Daníček: Děkovačku přes plot jsem ještě nezažil

„Do zápasu jsme šli s pokorou, že to musíme zvládnout jako tým. Takové situace totiž vyžadují, abychom se semkli. Naštěstí jsme plnili dobře taktické pokyny, díky tomu to vyšlo,“ vydechl si Daníček, který bezchybný výkon v defenzivě doplnil proměněnou penaltou.



Obrana působila suverénně. Jak to vypadalo přímo na hřišti?

Vybavuju si dvě tři situace, kdy jsme měli větší díru, než by bylo záhodno. Jinak kromě jednoho zaběhnutí na konci, kdy Petkov na míč naštěstí nedosáhl, jsme to, myslím, zvládli slušně.

Když odpadali obránci, hned jste věděl, že budete stoperem?

Na toto téma jsme se bavili s trenérem v krátké přípravě před opětovným rozběhem ligy. Věděli jsme, že nám stopeři můžou chybět. Nebyla to pro mě informace ze dne na den.

Dovedete si představit, že bude v neděli v Opavě obrana stejná?

To je spíš otázka na trenéra. Uvidíme, jestli sestavu bude chtít protočit, protože zápasů je teď opravdu hodně. Ale ať nás postaví kamkoliv, musíme se s tím porvat.

Co bylo v utkání klíčové?

Hodně nám pomohla rychlá branka, kdy to Mára Havlík výborně trefil přes zeď. Mohli jsme se trochu uklidnit a plnit to, co jsme si řekli před zápasem, tedy nechat Karvinou trochu hrát a počkat si na brejkové situace. Vzadu jsme měli za úkol hrát trochu jednodušeji, protože souhra nebyla tak nacvičená, měli jsme spolu jen jeden trénink.

O zahrání penalty jste si řekl?

Asi jsem byl určený, ale prostě jsem si vzal míč a poslal jej k tyči. Sám do poslední chvíle nevím, kam to kopnu, v tom případě to těžko může vědět i gólman. (směje se)

Na utkání kvůli restrikcím stále nemůžou běžní fanoušci. Jak se vám líbilo jejich povzbuzování přes mříže v rozích stadionu?

Už po penaltě jsem se šel za nimi radovat, protože bylo výborné, co předvedli. Atmosféra byla jiná než v prvním domácím zápase po restartu proti Olomouci. Bylo to pro nás velké povzbuzení. Je vtipné a krásné zároveň, že tato doba přináší i momenty jako děkovačku přes plot u hasičského auta. Ukazuje to, jaká je vazba mezi hráči a fanoušky.

Těšit vás musí i to, že jste se tři kola před koncem základní části vrátili v tabulce do elitní šestky.

Víme, že do koronavirové pauzy jsme měli sezonu slušně rozehranou. Určili jsme si pak v kabině interní cíl, za tím si jdeme. Je příjemné, že jsme vyhráli, bude se nám regenerovat líp než předtím po remíze a prohře. Zápasy jdou v rychlém sledu, takže tři body jsou velkou psychickou vzpruhou. Umístění je odměnou za práci, kterou děláme.

Během osmi dní jste odehrál tři celé zápasy. Ubývají vám síly?

Tvrdě jsme dřeli na to, abychom si se zátěží poradili. Proto věřím, že to zvládneme i dál.