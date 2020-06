Opava bojuje o přežití, vědí na Slovácku. Ale elitní šestka láká

„Domácí bojují o přežití, dají do toho vše. Přiznám, že jako naši výhodu vidím, že domácí nemůže podporovat plné hlediště. I tak je tam ale fotbalová kvalita, která se točí kolem matadora Zavadila,“ varuje asistent slováckého kouče Jan Palinek.



Opava vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 15 hodin

Soupeř v dosavadních 27 zápasech vstřelil jen 13 branek, nejméně ze všech ligových týmů.

„Přiznám se, že to jsem úplně nevěděl, ale o to musíme být ostražitější a nepřipustit žádnou ztrátu. Je potřeba si dát pozor na standardky, Zavadil je kope skvěle,“ uvažuje brankář Matouš Trmal. „Platit by na ně mohlo, když zopakujeme hru jako ve středu proti Karviné.“

Podzimní duel mezi Slováckem a Opavou.

Opava po koronavirové pauze dvakrát remizovala a při prohře s Bohemians držela nerozhodné skóre až do 72. minuty.

Slovácko v Opavě Zápas 28. ligového kola se hraje v neděli od 15 hodin, online reportáž sledujte na fotbal.idnes.cz. Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Harazim, Rychlý, Hošek, Helešic - Mondek, Souček, Zavadil, Dordič - Texl - Železník.

Slovácko: Trmal - Juroška, Divíšek, Daníček, Reinberk - Havlík, Sadílek - Navrátil, Dvořák, Petržela - Jurečka. Absence: Juřena, Žídek (oba 4 ŽK), Dedič (zranění), Železník, Hnaníček (nejistý start) - Kadlec (trest za ČK), Zahustel, Vecheta (zranění), Hofmann, Kliment (nejistý start). Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock.

„Měli několik šancí, které neproměnili. Na míči a fotbalově umí být nebezpeční, rozhodně je nemůžeme podcenit. Musíme si pohlídat, abychom je do těch šancí nepouštěli a nedostali nějaký laciný gól,“ uvedl záložník Lukáš Sadílek.

Ve Slovácku přetrvávají starosti se složením obrany. Proti Karviné chybělo včetně dlouhodobě zraněného Zahustela hned pět beků a defenzivě museli pomoct záložníci Daníček a Kalabiška. O víkendu si druhou polovinu trestu musí odpykat Kadlec, hrát už naopak může Reinberk. Start Šimka a Hofmanna je nejistý.

„Vzhledem k tomu, že improvizované složení proti Karviné obstálo, budeme zvažovat, jak to postavíme,“ poznamenal Palinek.