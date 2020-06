Slovácku chybí po distancu Kadlece obránci, Zahustel je po operaci

„Má tříštivou zlomeninu ruky, v neděli už byl v Praze na operaci, bez ní by jeho rekonvalescence trvala déle. O jeho dalším působení jednáme se Spartou, jejímž je hráčem, máme o něj zájem. Ale je jasné, že tato sezona už pro něj skončila,“ konstatoval trenér Martin Svědík.

„Není přitom náhodou, že si ruku zlomil. S brankářem Nguyenem se srazil při nekoordinovaném pohybu, protože byl při sprintu zezadu postrčen, což však asistent rozhodčího neviděl.“

Představitelům Slovácka leží asistent Jiří Kříž v žaludku. V závěru první půle, kdy hosté vedli 1:0, totiž na jeho radu hlavní sudí změnil své verdikty a nařídil nejprve penaltu, z níž Liberec vyrovnal. Podle komise rozhodčích to byla chyba.

Vzápětí Kříž, který v Liberci žije, přesvědčil rozhodčího, aby Kadlecovi za oplácení místo žluté dal přímo červenou kartu.

„Z hlediska psychiky je dobře, že jdou zápasy rychle po sobě. Bylo to utkání, které na týmu zanechá stopy, ale my se musíme dát do kupy. Body nám nikdo nevrátí. Mojí prací je, abych hledal chybu v nás, tak jsem hráčům ukázal, že těmto momentům se musí snažit předcházet lepší disciplínou,“ poznamenal trenér Svědík.

Proti Karviné bude výrazně měnit složení obrany, kromě Zahustela a Kadlece mu bude dál chybět i další bek Petr Reinberk, který si odpyká zbytek trestu za osm žlutých karet. Kdo je nahradí? Kouč má omezené možnosti, tím spíš, že start univerzálního obránce Patrika Šimka je po zranění nejistý.

„Honza Palinek nebo Veliče Šumulikoski budou muset oprášit kopačky,“ zmínil Svědík s úsměvem své kolegy z realizačního týmu. „Nebudeme brečet. Pokusíme se hráče nějak nahradit.“

Slovácko přitom na precizní obranu sází. Před libereckým utkáním, v němž nakonec dostali tři góly, Svědíkovi svěřenci čtyřikrát v řadě neinkasovali. Zabrat však potřebují v zakončení, vždyť v šesti jarních zápasech dali dohromady jen tři góly.

Proti Karviné hrající o záchranu je Slovácko bojující o místo v elitní šestce favoritem. „Ale kromě Slavie a Plzně, které jsou jednoznačně nad všemi celky, jsou zbylá mužstva vyrovnaná. Rozhoduje momentální forma,“ zdůraznil Svědík a zmínil slušnou jarní bilanci soupeře, který o víkendu také neudržel vedení a Spartě nakonec podlehl 1:4, předtím Karviná pět zápasů v řadě neinkasovala (3 výhry, 2 remízy).