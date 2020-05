Plzeň má další dvě posily, ze Žiliny získala Kašu s Káčerem

Zatímco Hybš přijde až od příští sezony, do konce té letošní je hráčem Liberce, Káčer a Kaša v Plzni začnou hned trénovat.

Není však jisté, jestli budou moci zasáhnout do současného ročníku, pokud se Fortuna liga rozehraje. Teoreticky to možné je. Situace je výjimečná, ve fotbale není obvyklé, aby prvoligový klub uprostřed sezony skončil v likvidaci a členové kádru se stali volnými hráči.

„Zareagovali jsme na situaci, která nastala v Žilině. Jsem rád, že můžeme v našem kádru přivítat hned dva nesmírně kvalitní fotbalisty. Oba patřili k oporám týmu a velmi dobře je ze společného působení zná i náš trenér Guľa. I to byl důležitý faktor během jednání,“ řekl plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

„Věřím, že pro Viktorku budou přínosem. Jejich typologie by nám mohla do týmu přinést to, co je potřebné. Filip má velmi dobré fyzické a rychlostní parametry. V kombinaci s našimi výbornými hráči věříme, že by to směrem do budoucnosti mohl být hodně zajímavý přínos,“ poznamenal Guľa.

„Miro je velmi pracovitý, má velký akční rádius, je dostatečně rychlý. Na svůj věk je i mimořádně zkušený. Jejich charakter i mentalitu znám a pevně věřím, že do kabiny zapadnou.“

Čtyřiadvacetiletý Káčer je historicky nejmladším střelcem slovenské ligy. Trefil se už v šestnácti při debutu proti Myjavě, kdy Žilina zvítězila 4:1. Ve slovenské lize nastoupil do 184 duelů a dal 32 gólů. V této sezoně vedl Žilinu jako kapitán.

Má dva starty za slovenské národní mužstvo, debutoval v lednu 2017 proti Ugandě v Abú Zabí, druhý zápas odehrál poté proti Švédsku.

„Plzeň je velký klub evropských parametrů, který mě může v kariéře dále posunout. Doufám, že pomůžu k tomu, abychom hráli evropské poháry a samozřejmě získali i titul v domácí soutěži,“ řekl krátce po přestupu Káčer.

Šestadvacetiletý Kaša je ostravským odchovancem, ligu hrál poprvé na jaře 2014. Během tří sezon nastoupil za Baník do 47 ligových zápasů, v červenci 2016 přestoupil do Žiliny a za rok se radoval z titulu pod vedením trenéra Adriana Guľy. Ve slovenské lize odehrál celkem 92 zápasů a vstřelil 11 branek.

„Jsem strašně rád. Viktoria Plzeň má vysoké ambice. Přišel jsem udělat maximum pro tým, chci se prosadit do základu a být prospěšný týmu,“ poznamenal Kaša.