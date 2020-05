Trenér super, Plzeň taky. Nebylo proč váhat, hlásí Káčer

Kaša: Chci ukázat, co ve mně je Filip Kaša v dresu Žiliny (vpravo) odehrává balon během utkání s Trnavou. Narodil se v Ostravě, v Baníku vyrostl a prožil s ním možná nejhorší období v klubové historii, které vyvrcholilo sestupem. O pár roků později se šestadvacetiletý fotbalový stoper Filip Kaša přesouvá na opačný konec republiky, od nové sezony bude hrát za plzeňskou Viktorii.

Po ostravském působení zamířil do Žiliny, kde se poměrně rychle stal důležitým článkem sestavy. Za vlády trenéra Adriana Guľy, který si jej vybral i do Plzně, hrál možná nejlepší fotbal své dosavadní kariéry. „Určitě jsem se pod koučem Guľou posunul. Bylo to dobré angažmá a jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí Žiliny,“ říká. Dosud největší výzva na něj ale číhá právě teď. Střed plzeňské defenzivy je nabitý a Kaša bude mít hodně práce, aby se přes Brabce, Hejdu nebo Pernicu prosadil do základní sestavy. „Přišel jsem týmu pomoct. Chtěl bych ukázat, co ve mně je. Hrozně bych si přál, aby Plzeň pokračovala v tom, co vlastně každý rok, a hrála v Evropě,“ vykládá bývalý mládežnický reprezentant. Co se dá od Kaši čekat? Jeho styl je poměrně neortodoxní. Rád hraje riskantně a s oblibou vyráží podporovat útok. Na Slovensku stihl za necelou stovku odehraných zápasů nasázet jedenáct gólů, což je na stopera úctyhodná bilance. Po rychlém konci v Žilině plzeňskou nabídku přivítal. „Jsem strašně rád, že se můžu posunout zase o úroveň výš. A hlavně, že to může být právě ve Viktorii, která má vysoké ambice. Hrál jsem proti ní několikrát s Baníkem a vždycky to bylo strašně těžké,“ vzpomíná Kaša.