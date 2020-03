Chtěli nám snížit platy o osmdesát procent, říká žilinský brankář

„Hráči MŠK Žilina byli ochotní projevit solidaritu a přistoupit na snížení základních platů. O konkrétních podmínkách chtěli s klubem jednat prostřednictvím Unie fotbalových profesionálů. Je to jejich právo. Nemůže to být důvod k výpovědi ze smlouvy. Unie oslovila klub s návrhem na jednání, ale nepřišla žádná odpověď. Není pravda, že klub se do současné situace dostal kvůli neochotě hráčů vzdát se části svých platů.“