Plzeň se domluvila na nové smlouvě s Čermákem, Hruškou či Pernicou

„Všichni čtyři hráči svými výkony i přístupem dokázali, že jsou pro náš klub přínosem. I proto jsem rád, že jsme se domluvili na jejich dalším pokračování,“ řekl generální manažer Adolf Šádek.

Pětadvacetiletý Čermák byl jednou z nejvýraznějších postav mužstva v minulé sezoně. Dal osm branek, dalších osm připravil spoluhráčům. Vyšlo mu především jaro pod novým trenérem Adrianem Guľou.

„Prožil výbornou sezonu a naplnil očekávání, které do něj sportovní vedení Viktorie vkládalo. Vyrovnané výkony podpořil skvělými statistikami, mladá záložní řada se zařadila mezi nejsledovanější témata ligové soutěže,“ poznamenal hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Čermák je sparťanským odchovanem, v osmnácti začal sbírat první minuty. Pravidelně ligu začal hrát až na hostování v Hradci Králové, na dalším hostování v Mladé Boleslavi patřil už mezi výrazné hráče, byl oporou a kapitánem reprezentační jedenadvacítky.

V létě 2016 se vrátil do Sparty, naskočil do sedmnácti zápasů, ale pevné místo nezískal. O rok později přestoupil do Plzně. Nejlepší sezona byla až ta poslední.

„Aleš je pevnou součástí kabiny, přes své mládí se zařadil mezi lídry. Spojení Viktorie s Alešem se jednoznačně povedlo a prodloužená smlouva je toho důkazem,“ podotkl Kolář.

Plzeňští se na ligový start 21. srpna proti Opavě a následný souboj ve 2. předkole Ligy mistrů v Alkmaaru připravují na soustředění v Rakousku. V hotelu u jezera Walchsee nové kontrakty vedle Čermáka podepsali také brankáři Aleš Hruška s Dominikem Sváčkem a stoper Luděk Pernica.

Čtyřiatřicetiletý Hruška je v Plzni tři roky, odchytal osmaosmdesát utkání, z toho dvacet v evropských pohárech. Nově má smlouvu roku 2022.

Třiadvacetiletý Sváček je plzeňským odchovancem, na kontě má jen sedmadvacet ligových minut. V posledním kole na jaře 2017 naskočil v průběhu utkání proti Jihlavě za zraněného Bolka. Smlouvu podepsal do léta 2023.

Na stejnou dobu má kontrakt i třicetiletý Pernica, který za dva roky odehrál za Plzeň padesát zápasů. Jeho nejvýraznější počin přišel loni v únoru ve vyřazovací fázi Evropské ligy, při domácí výhře nad Dinamem Záhřeb 2:1 dal obě branky. V odvetě však Plzeň podlehla 0:3 a vypadla.