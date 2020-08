Plzeňský kouč Guľa: Soustředění se vydařilo, potěšila mě pracovitost

Ve svém posledním přátelském duelu na soustředění v Rakousku zvítězil český vicemistr nad tím rumunským, na hřišti ve Schwazu porazil 2:0 Craiovu. „Hlavně jsme potřebovali všechno zvládnout zdravotně a je perfektní, že se to povedlo,“ těší slovenského kouče Guľu.

Zaváhání jste nepřipustili ani na závěr soustředění...

Soupeř byl velmi solidní. Je podstatné, že jsme v defenzivě opět dokázali udržet čisté konto. Ve druhém poločase jsme se navíc zase prosadili z rychlého protiútoku. Měli jsme tam slušné věci, dobré úseky. Občas jsme ale v úvodní půli ztráceli trpělivost a je důležité, abychom si v takových fázích hry uměli výrazně lépe pomoct držením míče. Pak jsme měli lehčí ztráty.

Jak vůbec nahlížíte na fakt, že jste v přípravě ani jednou neinkasovali?

Jednoznačně to potěší. Při snaze hrát vysoko, útočně a na riziko je podstatné, jak to kluci zvládají stabilně v obranné činnosti. Jsou tam stále mezerky a věci, které jsme okamžitě schopní posunout a zlepšit.

Soustředění tedy můžete hodnotit kladně?

Z mého pohledu bylo velmi vydařené, ale odpověď dají až soutěžní zápasy. Prostředí bylo nádherné, počasí vynikající a potěšila mě i pracovitost hráčů. Tréninky měly velmi vysokou úroveň, kluci ukázali velmi dobrý přístup i kvalitu. Projevilo se to i v herní složce a parametrech hry, které jsme schopní v úvozovkách změřit a porovnat, kam se mužstvo posouvá. Teď to musíme přetavit i do mistrovských zápasů.

Máte jasno o základní sestavě, se kterou vstoupíte do sezony?

Potřebujeme každého chlapa, teď v době koronaviru to platí o to víc. Každý hráč je podstatný a nikdy nevíte, co se ve světě může stát. Nějakou představu o základní sestavě samozřejmě mám, ale je to otevřený proces.

V prvním kole vás čeká za necelý týden Opava. Těšíte se?

Hlavně jsme potřebovali všechno zvládnout zdravotně a je perfektní, že se to povedlo. Až na Matěje Hybše, kterému se trošičku vrátilo předcházející zranění. Ostatní jsou v pořádku, na ligu se velmi těšíme. Je dobře, že to opět vypukne. Úvod je pro nás hodně důležitý a věřím, že jsme připravení.

Jak náročné bylo sestavit plán přípravy po složitém období, kterým jste si prošli?

Byla to nová situace pro všechny. Máme něco za sebou, z toho jsme vycházeli. Už z individuálních plánu se ukázalo, že jsou hráči solidně připravení. A hned jsme mohli začít pracovat na herní složce. Teď potřebujeme, aby se mužstvo cítilo čerstvé.