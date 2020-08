Rotace nám vyšla, říká plzeňský trenér Guľa. Výkony fotbalistů ho zatím velmi těší

Útočím rád, vyhovuje mi to, vykládá Hybš Připsal si svůj premiérový start v plzeňském dresu. Levý bek Matěj Hybš se proti St. Pöltenu dostal do hry v úvodu druhé půle a přispěl k vítězství 2:0. „V první řadě jsem šťastný, že jsem si s klukama konečně mohl zahrát a nasát zápasovou atmosféru,“ pronesl po závěrečném hvizdu přípravného duelu.

Ač odehrál jen poločas, byl pořádně vyčerpaný. Ale není se co divit. Schází mu zápasová zátěž, navíc se vrací do akce po zranění, které ho brzdilo v adaptaci v novém klubu. „Těch pětačtyřicet minut mi úplně stačilo. Je znát, že jsem dlouho nehrál. Ale myslím si, že každým tréninkem se posouvám a získávám sebedůvěru i kondici. Nebude to trvat dlouho a budu v plné síle,“ řekl krajní bek, jenž do Viktorie přišel z Liberce. Má to složité, dlouhodobou jedničkou na pozici levého obránce je miláček plzeňských fanoušků David Limberský. Hybš tak musí dokázat, že se mu minimálně vyrovná. Stylově jsou si oba podobní, rádi vyrážejí kupředu při každé příležitosti. „Útočím rád, ale fyzičku musím ještě nabrat. Až teprve pak budu úplně v pohodě a budu si věřit na každý dotek s balonem. Tenhle styl hry mi vyhovuje, kvůli tomu jsem do Plzně přestoupil,“ vysvětloval Hybš. S týmovým výkonem byl spokojený. Západočeši dominovali, protivníka do výraznějších gólových možností nepouštěli. „Měli jsme tam spoustu šancí, už v první půli jsme mohli vést tři nebo čtyři nula. Příležitosti jsme si vytvářeli, ale neproměňovali je. Soupeř se snažil docela vysoko presovat, zápas jsme měli ale pod kontrolou. Jen škoda, že jsme nedali branek víc,“ mrzelo sedmadvacetiletého odchovance Sparty.