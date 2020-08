Osm tref za sezonu? Chci dát ještě víc gólů, hlásí motivovaný Čermák

Laťku si v uplynulé sezoně nasadil vysoko. Připsal si osm tref, u dalších osmi zásahů asistoval. Má tedy co překonávat.

Je téměř jisté, že ročník zahájí v základní sestavě. Trenér Guľa nemá důvod po soustředění v Rakousku o kvalitách pětadvacetiletého ofenzivně laděného záložníka pochybovat.

Soustředění jste uzavřeli dalším vítězstvím. Dodá vám triumf sebevědomí před startem ligy?

Myslím, že zápas můžu hodnotit pozitivně. Dva góly jsme dali, žádný nedostali... Vytvořili jsme si víc šancí než soupeř. Po prvním poločase to klidně mohlo být třeba tři nula, já sám jsem měl po gólu ještě jednu velkou příležitost. Soupeř byl kvalitní, nedal nám nic zadarmo.

Že jste se dostával do možností ke skórování, je ale určitě pozitivní zpráva.

Samozřejmě mě to těší, od toho tam jsem. Kluci mi to ale krásně připravovali. Spíš škoda, že jsem to neproměnil.

V minulém ročníku jste byl hodně produktivní, jste odhodlaný svých osm vstřelených branek překonat?

Stoprocentně chci dát víc gólů než doteď, motivaci mám určitě.

Během přípravy jste ani jednou neinkasovali. Potěší taková statistika?

Hovoří to za vše. Nějaké chyby a zbytečné ztráty tam ale byly, pořád je co zlepšovat. Musím říct, že Aleš Hruška nás v jedné velké šanci v první půli podržel. Jsme rádi, že to je furt s nulou.

Jak se vám soustředění na novém místě zamlouvalo? Zůstali jste v Tyrolsku, ale Westendorf jste vyměnili za Walchsee.

Podmínky byly fantastické, všechno na skvělé úrovni. V hotelu jsme měli všechno, co jsme si dokázali představit. Hernu, wellness... Hřiště bylo taky super, blízko navíc jezero. Parádní.

Teď už vás čekají ostré zápasy, v pátek přijede do Plzně v úvodním ligovém kole Opava.

Hodně se těším. Tahle příprava byla naštěstí krátká. Je super, že už je za námi a začíná to, kvůli čemu fotbal hrajeme.