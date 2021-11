Ostravský brankář Budinský po šlágru se Spartou: Musím chytit svou šanci

Viktor Budinský je v Baníku Ostrava od ledna 2018 a stále čeká na pořádnou příležitost. Jasnou brankářskou jedničkou je totiž Jan Laštůvka.

Jenže ten si v sobotu zranil koleno.

„Z tréninku odešel s tím, že ho něco bolí. A ten den večer mi volal, že zranění konzultoval s doktorem a nebude moct hrát, abych se připravil,“ řekl Budinský.

Ostravští zatím nedokážou odhadnout, jak dlouho Laštůvka bude chybět. V tomto týdnu by měl podstoupit podrobnější vyšetření.

Budinský je tak připravený přidat k dosavadním šestnácti další ligové starty za Baník... „Nikomu nepřeji nic zlého, ale jsem šťastný, že jsem si zase mohl v lize zachytat. Doufám, že to tak půjde dál. Musím chytit šanci a budu rád, když budu v bráně i příště,“ řekl gólman, který v této sezoně dosud nastupoval jen v poháru.

Baník v příštím kole jede do Mladé Boleslavi, kde nastoupí proti Hradci Králové. Proti tomu Budinský stál už minulý týden v osmifinále MOL Cupu (1:2).

Pomohlo mu, že odchytal alespoň pohárový duel před tím ligovým? „Určitě je dobře, když máte zápasovou praxi. Ten pohár s Hradcem se nám sice nepovedl, ale hrál jsem, takže se mi proti Spartě chytalo lépe.“

Nedělní střetnutí označil za své zatím největší za dobu svého působení v Ostravě, byť v roce 2019 odchytal finále MOL Cupu se Slavií Praha (0:2).

„To jsme ale hráli v Olomouci. A i když jsem už odchytal i nějaké derby, tak tady ten zápas byl před našimi fandy. A bylo skoro vyprodáno,“ pochvaloval si atmosféru odchovanec banskobystrického fotbalu, který se přes Vlašim v roce 2016 dostal do Sparty Praha.

Podotkl, že už je to nějaká doba, co byl ve Spartě. „Stále tam ale nějaké kluky znám – Dočkala, Wiesnera, Hancka...“ uvedl gólman, který má za sebou i 13 prvoligových startů v Bohemians Praha 1905, kde byl na hostování a odkud zamířil do Baníku.

Proti Spartě měl i štěstí, když sudí v první půli za stavu 0:1 neuznali hostům gól pro postavení mimo hru. To se po přímém kopu krásně z otočky do pravého horního rohu branky trefil Hancko.

„To jsem si oddechl,“ přiznal. „Ale trefil to dobře. Chválabohu že ten gól neplatil.“

První branku hostů označil za zbytečnou, když se Pešek dostal za obranu a sám střílel k levé tyči. „Předcházel tomu náš prohraný hlavičkový souboj a Pešek byl přede mnou najednou sám. Byla to křižná střela, mířil dobře. Škoda toho.“

Budinský připustil, že se více připravoval na Minčeva, jehož čekal na hrotu sparťanského útoku. Byl tam však Hložek. „Ale problém v tom nebyl,“ řekl brankář. Hlavně byl rád, že zejména ve druhém poločase byl často v zápřahu. „Pro gólmana je lepší, když má práci, než aby čekal, jestli soupeř nebude mít nějakou ojedinělou šanci. Byly tam závary, ale nějakou větší příležitost Sparta neměla.“

Ve druhé půli nejprve chytil penaltu Dočkalovi, z další už ale Hancko gól dal. A Baník musel podruhé dotahovat, což zvládl Tetour rovněž z pokutového kopu.

Leč čekal šest minut, než ho mohl zahrát, jelikož rozhodčí Berka vše konzultoval s videoasistentem. Podobných prodlev bylo v zápase více.

„Bylo to nepříjemné, když jsme stáli,“ uznal brankář Budinský. „Naštěstí nám ty dlouhé pauzy neuškodily.“

Přesto měl Baník rozhodně i na výhru. „To je pravda,“ potvrdil Budinský. „Mám z toho utkání smíšené pocity, i když remíza se Spartou je dobrá.“