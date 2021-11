Majitel fotbalové Ostravy: Baník spojuje lidi, není to jen čutaná

Kuzmnovič: Čekal jsem i horší záběry z naší šatny Sparťanský záložník Michal Sáček (vlevo) v souboji s Nemanjou Kuzmanovičem z Ostravy Láska k oblíbenému klubu je všude stejná, řekl srbský útočník Baníku Ostrava Nemanja Kuzmanović poté, co viděl dokument o Baníku nazvaný Nejlepší u nás!!! Sám je velký příznivec Crvene zvezdy Beograd. Jsou fandové Baníku srovnatelní s těmi srbskými?

Emocemi, které byly ve filmu, ano. Je vidět, že tady lidé fotbalem žijí, že milují Baník. A to ten film potvrdil. V Srbsku je pověstná nenávist mezi fanoušky bělehradských klubů Crvene zvezdy a Partizanu. Dá se to srovnat s řevnivostí mezi Baníkem a Opavou?

Samozřejmě dá. Rozdíl je však v tom, že fanouškovská základna v Bělehradě je obrovská, tam je na stadioně přes padesát tisíc diváků. A také historie soubojů Crvene zvezdy a Partizanu je mnohem delší než v případě Baníku a Opavy. A při derby v Bělehradě jde i o život, že?

Někdy bohužel jo. Ale to už je za hranou. Rozhodně ta rivalita je velká i tady a všem v lize chybějí zápasy Baníku s Opavou. Ale co se dá dělat... Máme pořád Spartu, Slavii. V dokumentu Nejlepší u nás!!! jsou i záběry z vaší šatny. Neunikly nějaké tajné informace?

Asi ne... Čekal jsem i horší záběry (směje se), protože kluci nás natáčeli přes celý rok. Mohly tam být horší věci, ale udělali to krásně, je to pěkné spojení fanoušků s Baníkem. Záběry z kabiny jsou akorát, aby lidem přiblížili, jak to tam vypadá. Přece jen je v dokumentu spousta vulgárních slov...

Ale ty přece nebudeme počítat mezi sprostá slova. (směje se) Určitě to nebude nevhodný film pro děti, když chodí na stadion a všechno slyší. Jsou to emoce, sprostá slova patří k tomu, aby se na něco výrazně ukázalo. Před a po zápase i v hledišti jsou velké emoce.