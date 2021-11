Bod bereme, ale měli vytěžit víc, říkal ostravský kouč po Spartě

Hrdinou Baníku byl brankář Budinský, který nahradil zraněnou jedničku Laštůvka. Chytil několik šancí a hlavně Dočkalovi pokutový kop v 66. minutě. „Buďa nám extrémně pomohl. Chytal velmi dobře,“ chválil ostravský trenér Ondřej Smetana.

Připustil, že přece jen obrana Baníku byla narušená, když kromě stopera Lischky, který nemohl hrát, jelikož v Ostravě hostuje ze Sparty, vypadl i stabilní brankář. „Buďa to má těžké, ve stínu Laštyho nemá skoro žádnou minutáž, ale ukázal kvalitu. A tím, že šel do brány, pro mě řešení této situace skončilo,“ podotkl Smetana.

Budinský čelil dvěma penaltám. Sotva vyrazil tu Dočkalovu, rozhodčí Berka nařídil další za ruku Almásiho. Proměnil ji Hancko střelou k levé tyči.

„I tu jsem měl chytit,“ prohlásil Viktor Budinský. „Celou dobu jsem si říkal, že skočím doleva, ale v poslední chvíli mi problesklo hlavou, abych šel vpravo. Štve mě to. Bylo by moc pěkné chytit dvě penalty.“

Jak viděl tu první? „Před zápasem studuji střelce soupeře, i když to vždy není stoprocentní. Jen jsem se trochu bál, aby ji rozhodčí nenechal opakovat. Ale dopadlo to dobře,“ odpověděl.

„Baník odehrál velice dobré utkání, s velkou podporou fanoušků. Ukázal velkou sílu, ale my jsme si to pokazili sami. Dvakrát jsme vedli a deset vteřin předtím, než jsme dostali oba góly, jsme měli míč pod kontrolou. O to víc mě mrzí, že jsme tady nevyhráli,“ prohlásil Pavel Vrba, který proti Baníku, kde začínal trénovat, poprvé nastoupil coby kouč Sparty.

„První gól jsme dostali poté, co jsme nebyli důslední v defenzivě. To se nám opakuje a sráží nás to,“ zmínil Smetana únik Haraslína. „Ale jinak jsme hráli slušně, byli jsme kompaktní.“

Líbilo se mu, že Baník pokračoval ve své hře i ve druhé půli, kdy Buchta vyrovnal. Ostravští byli důrazní ve středu hřiště, vyhrávali většinu soubojů. A měli šance. „Bod bereme, ale nemohu se ubránit pocitu, že jsme z toho zápasu měli vytěžit více,“ dodal Ondřej Smetana.

Druhou půli narušilo video

Druhý poločas se změnil v čekání, jak dopadnou konzultace hlavního rozhodčího Berky s videoasistentem.

Mimo jiné arbitr odpískal druhou penaltu proti Baníku v 68. minutě, ale Hancko ji kopal až čtyři minuty nato. A ještě delší prodleva, šestiminutová, byla před pokutovým kopem Tetoura v 88. minutě. Ten se už chystal kopat, když sudí odběhl k videu. A všichni čekali.

„Obdivuji Dana, že gól po takové pauze dal,“ řekl trenér Smetana. „Vyrovnat doma před plnými tribunami, když ho rozhodčí nechá tak vycukat, si zaslouží obdiv.“

Pavlu Vrbovi se zdá, že se u videa řeší už skoro vše. „Není to nic proti Berkovi, ale zkoumal bych jen klíčové momenty, ne ty, co by měly být jasné. Když danou situaci rozhodčí neposoudí dobře, ať je trestaný, a ne, že zápas desetkrát zastavuje na tři minuty.“

Utkání si každopádně pochvalovali i fotbalisté a trenéři, kteří pro Baník vybojovali dosavadní čtyři mistrovské tituly a šéfové klubu je na prestižní střetnutí pozvali. Dorazilo jich přes čtyřicet.

„Utkání mělo grády. Líbila se mi agresivita Baníku. Ta síla tam byla jako za našich časů,“ usmál se někdejší obránce Rostislav Vojáček.