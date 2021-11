Kouč Vrba: Bylo to v naší režii, ale nemůžeme dělat takové chyby

Sparta na vítkovickém stadionu proti Baníku dvakrát vedla. A že zápas nedotáhla ke třem bodům vadilo Vrbovi hodně. A ještě víc ho štvalo, když před oběma inkasovanými góly měli její hráči míč na svých kopačkách a soupeři darovali brejk.

„Když budeme hrát takhle otevřený fotbal, tak nemůže hlavně při rozehrávce dělat takové chyby. Oba góly jsme dostali po našich hrubkách a to je špatně,“ řekl Vrba.

V Baníku působil jako hráč, začal trenérskou kariéru, jako asistent byl u titulu v roce 2004. A v neděli poprvé přijel jako kouč týmu, který je pro Baník největším rivalem.

Jak se vám zápas líbil?

Všichni víme, že se Baník zvedá a v tabulce se dostává na pozice, kde by měl být. Je to vidět i na atmosféře. Výkony jsou výrazně lepší proti silnějším než slabším soupeřům. Když narazí na někoho, kdo chce hrát fotbal, pak to takhle dopadne... Ale spíš chci mluvit o nás, jak jsme hráli a jaký výsledek jsme tady uhráli.

A to bylo jak?

Dvakrát jsme vedli, vývoj zápasu byl v naší režii a nakonec ztratíme dva body. To je špatně. Vadí mi, jak jsme ty góly dostali. Jsou situace, kdy Baník dobře rozehrál standardku a Nita nás podržel. Ale pak jsou situace, po kterých jsme inkasovali.

Co se stalo?

Míč ztratili hráči, kteří by to dělat neměli. Nejsou to žádní mladí kluci (Pavelka, Dočkal). Jdeme do útoku, pak je ztráta obrovskou chybou. My jsme za to pykali.

Chcete hrát pro lidi, ofenzivně, to se daří. S tím jste aspoň spokojený?

Jsem rád, že jsme byli aktivní, že jsme měli šance. Ale když dvakrát vedeme a nevyhrajeme, je to hrubá chyba. V defenzivě jsme dnes nebyli silní.

Nedařilo se středním záložníkům Sáčkovi, Pavelkovi ani Dočkalovi.

To souvisí s celkovým výkonem. Všichni hráči se podílí na obraně i na útočné činnosti. O jednotlivcích mluvit nebudu, to je pro náš rozbor.

Z výsledku jste hodně zklamaný.

Přijeli jsme pro vítězství. Ale přiznávám, že Baník odehrál velice dobré utkání. Možná nejlepší v sezoně. Ukázal velkou sílu, my jsme si to pokazili sami. Deset vteřin před tím, než jsme dostali gól, jsme měli míč pod kontrolou. O to víc mě mrzí, že jsme tady nevyhráli. Jestli jsme zklamaní, spokojení... Mohli jsme vyhrát my i Baník.

Ukázalo se zase, že v české soubojové lize stačí hrát tvrdě a soupeře přetlačit silově, než ho přehrát technicky?

Baník byl v soubojích silnější. My jsme chtěli hrát fotbal, uprostřed jsme měli hodně tvořivých hráčů. Baník nás v soubojích přetlačoval a získával spoustu odražených míčů. Až když přišel na hřiště Krejčí, tak se to od nás zlepšilo.

Měli jste být víc důrazní, především stopeři?

Musíme se podívat na to, jak se zápas odvíjel, jakým způsobem Baník hrál. Někdy jednoduše nakopával míče na hrotové útočníky a sbíral odražené balony. Nešlo jen o stopery, středoví hráči jim měli víc pomoct. Připadalo mi, že jsme byli hodně od sebe.

Neuvažoval jste, že Krejčího nasadíte dřív než v 59. minutě?

Před měsícem a půl byl připravený nastoupit, ale jeho léčba se prodloužila o čtyři týdny, takže k tomu přistupujeme opatrněji než předtím, kdy jsme spěchali víc, než jsme měli. Každopádně dnes ukázal, že může týmu pomoct.

Poprvé jako trenér Sparty na Baníku. Jaké to bylo?

Férové, jak má být. Líbila se mi atmosféra. Jsem rád, že po těch měsících, kdy fanoušci chodit nemohli, zažíváme to, co je pro fotbal nejdůležitější. K fotbalu i k hokeji emoce patří. Je to lepší, než hrát před prázdnými tribunami.