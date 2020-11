Byly to nervy. Buďme rádi, že soupeř nám gól nedal, přiznal Kotal

U lavičky nemusel nervózně přešlapovat, pokud by jeho mužstvo proměnilo aspoň polovinu vyložených šancí.

„Soupeř si pak může vytvořit jednu a o body přijdete,“ přemítal.

Až na jednu situaci v samém závěru jste soupeře do ničeho nepustili. Máte vedle vítězství i radost z toho, jak jste utkání zvládli?

Jenže to je právě ta jedna šance. My jsme měli minimálně tři čtyři vyložené, ale proměnili jsme jen jednu. To je pak těžké. I když se soupeř jen brání, tak jednou nám gól dát mohl. Musíme být rádi, že se mu to nepodařilo.

Když se vaši hráči nemohli přes hodinu prosadit, neměl jste obavy, jak to dopadne v závěru?

Dokud zápas není rozhodnutý, tak je samozřejmě máte. I za stavu jedna nula to jsou nervy. Můžete udělat chybu a že my jsme jich v minulých zápasech udělali hodně. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, že přišla s návratem Čelůstky. Věřím, že nám to pomůže.

Ukázalo se, jak je Čelůstka pro tým důležitý?

My jsme takového zkušeného hráče potřebovali, proto přišel. Ale ještě bychom potřebovali, aby se nám uzdravili další hráči.

Podobně jako v týdnu v evropském poháru proti Celtiku Glasgow nastoupili v útoku Juliš s Karlssonem. Splnili to, co jste od nich chtěl?

Kdyby proměnili ty své šance, byl bych spokojený. Oba šli sami na bránu, ale nic. Nakonec se pak postarali o ten jediný náš gól.

Kvůli zranění Hancka a trestu Pavelky jste od začátku nasadil do středu zálohy Součka. Jak se vám jeho výkon líbil?

Pro naše hráče, kteří tolik nenastupují, je problém, že se nemají kde rozehrát, když soutěž béčka byla přerušena. Pak musí naskakovat do zápasů a je to pro ně těžké, když se od nás čeká jen vítězství. S Marešem to měl v soubojích složité, on je v nich nepříjemný, ale jsem rád, že to celkem zvládl.