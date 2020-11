Hejkal po odvolání: Nevím, kde jsem udělal chybu. Teplicím přeju, ať se z toho dostanou

Hejkal na Stínadlech působil od konce září 2018 po odvolaném Danielu Šmejkalovi. Na lavičce vydržel 64 ligových zápasů, vybojoval jen 18 vítězství a s bodovou úspěšností 35,9 procenta se zařadil až na 11. místo v žebříčku ligových koučů Teplic.

Teplice - Sparta Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Jen výhra by vás zachránila. Šlo to se zdecimovaným kádrem?

I když nám chybělo osm lidí základní sestavy, hráli jsme velmi důstojnou roli proti Spartě, která nastoupila takřka ve stejném složení jako proti Celtiku Glasgow. Gól jsme dostali z věci, na kterou jsme se připravovali. Odkop Nity od brány, prohrajeme hlavu a rychlé trio Juliš, Karlsson a Dočkal to vyřeší svou kvalitou. Nicméně problémy Teplic nezpůsobilo dnešní utkání, to má hlubší podtext.

Jaký?

Loňskou sezonu jsme dokončili ve velmi dobré formě. Vyhráli jsme třikrát 4:0, remizovali v Olomouci, měli jsme dobrou startovní formu pro nový ročník. Zvítězili jsme v Příbrami, pak jsme jeli na nováčka z Pardubic. A to byl bod zlomu. Prohráli jsme, od té doby to nebylo ono. Se Slováckem jsme potom šli sami na bránu, nedáme, dostaneme... Zvládnout Pardubice, jsme jinde a ne tam, kde jsme.

A co úzký kádr?

To je další věc. Sparta, když má problémy se zraněními a covidy, má široký kádr. My ne. Když se kouknete na sestavu, co dnes nastoupila a dohrávala, mám smíšené pocity. Ale převládá radost, protože hráli Radosta, Jukl, Kováč, chytal Němeček. Jsem rád, že po mém odchodu tady mají kluci ligové starty. A snad budou za Teplice ligu hrát.

Vedení po vás chtělo tři body ze dvou zápasů. A máte nulu.

Musíme se k tomu postavit jako chlapi. Vedení mi dalo ultimátum, já ho nesplnil. Ale moje angažmá neskončilo dneska ani předtím s Bohemians. Jeho konec začal už proti Pardubicím. A taky v nezvládnutých zápasech v Opavě, kde jsme byli dominantní, a s Libercem - vycovidovaný Slovan jsme měli porazit, to si řekněme na rovinu. To asi byl můj konec. Kdybychom to zvládli, nemáme šest, ale 12 bodů, a nehoníme to se zdecimovanou sestavou proti Spartě.

Jaké je resumé vašeho teplického ligového účinkování?

Přišel jsem na podzim 2018 v rozehrané soutěži, sezona dopadla uprostřed tabulky, ale zkresluje to prohra s Mladou Boleslaví (historický domácí debakl 0:8). Řekli jsme si, že to vyměníme, vyčistíme vzduch. Zasadil jsem se, aby přišli zkušení hráči. A přišli. Mareček, Řezníček, Mareš. Chtěl jsem dávat šanci mladým jako Žitný, Radosta, Trubač a další. Loni se sezona nějak vyvinula, v základní části to nedopadlo, ve skupině o udržení jsme začali hrát dobře. Myslel jsem si, že to bude pokračovat. Nepokračuje.

Udělal byste něco jinak?

Seděl jsem dnes se sportovním ředitelem panem Vachouškem a položil mi stejnou otázku. A já odpověděl, že od začátku sezony bych neměnil nic. Jako trenér si nejsem vědomý, kde jsem udělal chybu. Jedinou malinkou možná přiznávám, že jsem s Libercem střídal Trubače. Jinak si stojím za svými rozhodnutími. Nezvládli jsme to, život jde dál.

Jaká byla zkušenost trénovat v lize?

Veliká, i když je to psychické trápení. Není vám jedno, že prohráváte, práci si taháte domů. Měl jsem štěstí, že jsem dělal asistenta u Míry Koubka, Zdeňka Ščasného, Petra Rady, u Jardy Šilhavého, s Vencou Kotalem jsem pracoval, s Davidem Holomkem, s Tomášem Požárem. Každý je jiný, všichni mají něco do sebe, všichni jsou skvělí lidi. A teď jsem byl hlavní trenér dva a čtvrt roku. Vedení Teplic mě v těžkých chvílích podrželo. Přeju jim, ať se z toho co nejdřív dostanou, ale budou to mít strašně těžké. Valí se toho na nás strašně moc.

Co byste poradil nástupci?

Problém je, že nový trenér přichází v době, kdy jsou vycovidovaní Řezníček, Vukadinovič, kdy mají svalové zranění Grigar, Mareček, Heidenreich, což je větší problém než koronavirus. Klíčoví hráči. I Shejbal trošku pokulhával. Když vidím los, venku Mladá Boleslav, pak Olomouc doma, venku Plzeň, bude to pro nového trenéra strašně těžké. Držím mu palce a přeju úspěch.