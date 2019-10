Produktivita v pořádku. Jinak sparťanský kouč Jílek viděl nedostatky

Sparta v sobotním zápase 14. kola Fortuna ligy vedla po poločase 2:0, ale klidnou přestávku hráči neměli.

Co se stalo po vašem gólu ze čtvrté minuty?

První deset patnáct minut bylo z naší strany v pořádku, hráli jsme organizovaně, hru jsme kontrolovali, ale pak jsme to ztratili. Lehkovážně jsme opouštěli prostory, nebyli agresivní v dostupování, především Vodháněl nám dělal problémy. Další akce šly z naší levé strany, kdy se tam Martin Frýdek nechal obejít.

Příznivé skóre pro vás bylo jen díky brankáři Hečovi, souhlasíte?

Musím mu vyseknout poklonu, měl těžké a složité zákroky, udržel nás ve hře. Druhý poločas byl z naší strany přece jen jiný, lepší.

Dali jste čtyři góly, s tím jste spokojený? V minulých zápasech jste se v zakončení naopak trápili.

Hlavně v první půli byla produktivita vynikající, ze dvou šancí jsme dali dvě branky, to nám hodně pomohlo. Ve většině zápasů jsme hráli pomalu a rychlost je přitom určující faktor. Na můj vkus bychom hru měli líp kontrolovat. Dáme na tři nula, ale hrajeme s nimi nahoru dolů, máme spoustu ztrát. Neměli bychom soupeře tak snadno pouštět k ohrožení branky.

Jak docílit toho, aby se vám v jednom utkání sešla kvalitní ofenzíva i defenziva?

To je dennodenní práce v tréninku. Nevidím jinou cestu než opakovat, opakovat a zase opakovat. Je to dlouhodobá záležitost, potřebujeme čas, abychom hráče co nejvíc ovlivnili. V minulých zápasech už defenziva vypadala dobře, ale dnes jsme prozřeli. Nebyli jsme dobří ve vyplňování prostorů a jen díky tomu, že Bohemka nebyla produktivní, jsme vedli.

Popáté z posledních šesti zápasů jste vsadil na stoperskou dvojici Kaya - Lischka. Je to správná volba?

S Davidem jsem nadmíru spokojený. Když vezmete, čím si prošel a že v tréninku je jen krátce. Ještě není připraven na sto procent svého fyzického potenciálu. Chová se obezřetně, má konstruktivní rozehrávku, umí míč vyvézt.

A Kaya?

Pomáhá mu, že pravidelně nastupuje. Samozřejmě, že se nevyvaruje nějaké té chyby a rezervy má ve výstavbě útoku. Ale jinak je pevný. Sbírá míče ze vzduchu, z první. Oběma pomáhá, že jsme na ně vsadili.

Po delší době nastoupil Karlsson. Potěšil, nebo zklamal?

Nemůžu mu upřít snahu, ale očekáváme od něj mnohem víc kvality směrem dopředu i větší agresivitu a tlak v soubojích.

Při zranění Mandjecka a Krejčího hraje defenzivního záložníka Trávník. Zvládá to?

Hraje na pozici, která mu není úplně vlastní, ale přínos pro mužstvo tam je. Výborná práce, nemá výpadky, drží si vysokou výkonnost. Je pevným bodem sestavy. Zároveň víme, že ho můžeme použít i na ofenzivní pozici.