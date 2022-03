Spokojený Vrba: Když se hraje nahoru dolů, je to pro mě hektické, ale líp se na to dívá

Dvě výhry, tři remízy, porážka v derby. Sparťanská bilance v jarní části sezony není oslnivá.

Na vedoucí Plzeň tým ztrácí devět bodů, ale manko na Slavii po její nedělní porážce v Liberci stáhli sparťané na šest bodů.

Do konce základní části zbývá pět kol, dalších pět čeká týmy ve skupině o titul.

„Poprvé od začátku jara v týdnu nehrajeme. Hráčům jsme dali dva dny volna. Myslím si, že všichni toho máme plné zuby. Potřebujeme si taky odfrknout a dostat na závěr ligy ještě větší chuť, abychom to odehráli líp a ještě z toho udělali drama,“ prohlásil Vrba.

V jarní části jste odehráli šest zápasů a v prvních poločasech ani jednou neskórovali. Čím to je?

No vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale aspoň nemůže nikdo říct, že nemáme kondici, když se nám druhé půle daří. Ale vážně, zase jsem něco plácl, řekl jsem to v legraci. Jsem spíš rád, že díky trpělivosti i fyzické připravenosti druhé poločasy zvládáme. V prvním soupeři s námi stačí běhat, bránit, pokrýt nás. Po přestávce je pak přehrajeme a máme víc šancí.

Byl to případ i proti Pardubicím?

Bylo důležité, že jsme první gól dali my. Ano, přiznávám, soupeř měl za stavu nula nula stoprocentní šanci. Další pak za stavu jedna nula pro nás. Ale v první půli jsme my měli tři čtyři situace, z nichž se dalo skórovat. Po našem prvním gólu byl zápas otevřený, hrálo se nahoru dolů, klidně to mohlo skončit sedm tři. Za stavu tři nula jsme to měli dohrát ve větším klidu a mrzí mě, že zase dostaneme gól ze standardky. To se v poslední době opakuje.

Pardubice byly v první půli neškodné, po přestávce vystřídaly tři hráče, změnily rozestavení a zatápěly vám. Zaskočily vás?

Nevím, jestli nás to zaskočilo. Ale jejich pojetí nám zase otevřelo prostor do ofenzívy. Ano, hosté pak víc drželi míč, v první půli jsme hosty do ničeho nepustili. Pak se zlepšili. My jsme vedle tří gólů měli další čtyři šance, jen Čvančara mohl mít hattrick. Každopádně to byl zajímavější fotbal pro lidi, oboustraně.

Čvančara v týdnu zachránil bod v Jablonci, předtím skóroval proti Zlínu a dva góly dal v semifinále poháru proti Jablonci. Proč mu to proti Pardubicím nevyšlo?

Měl by se víc tlačit do hrotu, být ve správném postavení. Když tam je, má šance. Do mezihry ho moc nechceme, měl by si uvědomit, co mu vyhovuje. Potřebujeme ho výš.

Je reálné, aby se v české lize hrál otevřený fotbal jako v druhé půli? Ve většině zápasů dominují spíš souboje, obrany a nakopávání.

Asi jste taky v neděli viděli zápas, který byl soubojový a ne tolik fotbalový. A že se někdo vymlouval na hřiště. Já se snažím hrát tak, aby to lidi bavilo. Pak samozřejmě musím hledat to, co jsme udělali špatně, viz obranné standardky. Samořejmě, když se hraje nahoru dolů, pro mě je to hektické, ale taky zajímavější. A líp se na to dívá než na nějaké kopání.

V prvním poločase jste sice měli také šance, přesto ten projev nebyl dobrý. Souhlasíte?

Taky o přestávce jsme některé hráče pokárali, nebudu jmenovat. Že byli v rozehrávce pomalí, hráli na hodně dotyků, nedávali včas míč, když se vytvořil prostor pro další hráče, nedokázali je dostat do výhodnějšího postavení, zůstávali stát a jen posouvali míče. Ano, přesně na to jsme je upozorňovali.

Krátce po půli jste do hry poslal Dočkala s Haraslínem, kteří hru oživili. Splnili, co jste po nich chtěl?

V první půli jsme často zbytečně spěchali, dávali dlouhé míče. Střídali jsme proto, abychom dostali do hry zkušeného hráče, který by hru zklidnil. Dočkal to umí, dokáže mužstvo dostat do situací, které jsou výhodné. A Haraslín přihrál na gól, pak sám skóroval. Svou roli splnil taky velmi dobře.

Chyběl vám zraněný brankář Holec, proč dostal přednost Heča před Nitou?

Myslím si, že to rozhodnutí bylo správné. Působil jistě, za stavu jedna nula chytil gólovou příležitost. Po pohárových zápase na Slavii a proti Jablonci potvrdil, že je na něj spolehnutí.