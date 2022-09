Jablonec trpí a červená se. Už pět vyloučených? Stydím se, přiznal kouč

Už minule jste měli dva vyloučené, teď zase, celkem jich máte pět.

Stydím se za to. Vždycky jsem svoje mužstvo nabádal, aby hrálo čistě, koncentrovaně, to je trend. Máme nejvíc červených karet a nevyhrajeme osobní souboje, to mě fascinuje. Je obrovská nekázeň v týmu, to mě mrzí, jde to i za námi. S hráči jsme o tom mluvili. Zápas jsme měli dobře rozehraný, pak během pěti minut dostaneme dva góly. Jestli je tam potom frustrace… hráči by ale emoce měli udržet. Co tam bylo, jsou úplné nesmysly. To říkám na rovinu, určitě si to s hráči vyjasním.

Jak?

Nejsem zastánce pokut. Mrzí mě to za mužstvo, za klub. Vím, jak kluci trénují, jak pracují, kolik času všemu věnujeme a pak nejsme schopni zápas uhrát. Musíme si něco říct. Za mě musíme začít od zásadních věcí. A to je, že tahle nedisciplinovanost nás sráží. Jedeme hrát důležitý zápas a chybí nám tři hráči. Máme jen čtyři náhradníky, z toho jednoho, který ještě ligu nehrál. Mužstvo je oslabené a pak se s tím těžko něco dělá. Každý z nás by měl tu odpovědnost nést, i hráči. Jak k tomu přistoupíme, si nechám projít hlavou. Nerad to řeším v emocích. Ale řešit to budeme určitě.

Co rozhodlo v Teplicích?

Soupeře jsme měli jednoznačně na lopatkách, a místo abychom pokračovali ve hře, co jsme předváděli od 20. minuty, kdy jsme dokázali otočit na 2:1, zabije nás jedna pětiminutovka. V ní směrem dozadu předvedeme dvě fatální chyby a soupeř je využije. Takhle se zápasy vyhrávat nedávají.

Stále čekáte na první utkání bez inkasované branky. Proč?

Mrzí mě, jak hrajeme dozadu, ty chyby v defenzivě jsou vážně fatální. Jestli poněkolikáté dáme venku dva góly a ani jednou nevyhrajeme, něco je špatně. A pak ještě přijde nedisciplinovanost hráčů, necháme si dát dvě červené karty a odjíždíme jako spráskaní psi.

Jak vás to osobně drtí?

Je to ubíjející, nebudu lhát. Vadí mi to. Děláme maximum, s kluky se bavíme, ukazujeme si věci. Vedeme 2:1, zápas máme pod kontrolou, ale inkasujeme, když je aut u lajny, přijde faul, tresťnák a gól. Fotbal je o osobních soubojích, a jestli je oba obránci v té chvíli prohrají, těžko budeme vyhrávat. Herně je to oukej, ale dneska už nás to svazuje. Dáme dva góly ve Zlíně, dva v Mladé Boleslavi, dva v Teplicích a neuhrajeme vítězství. Nezažil jsem to. Musíme pracovat dál, nic jiného se nedá dělat. A doufat, že se to zlepší a uspějeme.

Nastoupil Daniel Souček, posila z Dukly. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

Moc variant nebylo, protože jsme měli spousty hráčů vykartovaných. Zvolili jsme organizaci hry, která byla úspěšná, soupeře jsme přehrávali. Přál bych si takhle někdy vyhrát zápas. Teplicím jsme to darovali. Dan do toho vstoupil bojácně, rozkoukával se, ale pak hrál dobré utkání. Byl s námi dva dny. Podal obstojný výkon. Spíš mě mrzí výkon hráčů, na kterých by to mělo stát, souboje nezvládali.

Jak situaci vnímá klubový boss Miroslav Pelta?

Mluvíme spolu třikrát čtyřikrát denně, vídáme se na stadionu. Musíte se zeptat jeho. Určitě není šťastný, to bezesporu. A ani se nedivím.