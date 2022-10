Tým je každým dnem silnější, říká Priske. Chválil Minčeva, káral defenzivu

Sparta v sobotu večer ve 12. kole Fortuna ligy porazila Pardubice 5:2 a minimálně do nedělního večera se poprvé v sezoně dostala v tabulce bodově před Slavii, která hraje doma s Mladou Boleslaví.

Priske tleskal pěti brankám, spoustě střel i vypracovaných šancí. Mračil se při pohledu na práci v obraně

„Jsem spokojený s vítězstvím i s tím, že jsme dali pět gólů. Přišlo hodně lidí a snad jsme je potěšili. Ve fotbale je nejdůležitější vyhrávat a uspokojit fanoušky,“ řekl sparťanský kouč.

Ale zato defenzivní činnost vám musí dělat starosti, nebo ne?

Samozřejmě s obrannou činností spokojení být nemůžeme. Dovolili jsme soupeři příliš mnoho střel a byly tam věci, které musíme zlepšit.

Čím to bylo, že obrana byla tak prostupná?

Pardubice a jejich trenér zaslouží kredit za výkon, který tu předvedly. Udělaly nám ten zápas složitý. Přijely hrát fotbal a zůstaly věrné svému stylu hry. Na rozdíl od ostatních soupeřů, kteří kvůli nám svůj způsob hry změnili a prezentovali se tak, jak jim není vlastní. Pardubice hrály v ofenzivě velmi dobře.

V útočné činnosti se dařilo i vám. Už minule v Brně jste dali čtyři góly. Co jste zlepšili?

Roli hraje víc důvodů. Potřebovali jsme čas a jak jsme delší dobu spolu, tak se hráči adaptují na naše požadavky. Víc si rozumí a z toho pak plyne, že na hřišti jsou v lepších pozicích, mohou líp spolupracovat. A taky se posouvají individuálně, což je nejvíc vidět na Kuchtovi. Ale všechno začíná tvrdou prací v tréninku. Vidím, že se hráči chtějí hodně zlepšovat.

Proti Pardubicím vám pomohli střídající hráči. Karabec šel do hry za zraněného Jankta už v prvním poločase. Řekl si svým výkonem o větší vytížení?

Všichni víte, že se zatím trápil. Chybí mu větší ochota do defenzivy, on to ví. Neříkám to tady vám, aniž bych o tom nemluvil s hráčem. V ofenzivě má úžasné věci, ale v některých situacích je zapotřebí, aby se choval víc dospěle.

Jiný náhradník Minčev dal gól a na další přihrál.

I on hrál velmi dobře. V posledních týdnech se tlačil do sestavy víc než Karabec. Přemýšlel jsem, že už bych ho nasadil v Brně místo Daňka. Je rychlý, silný, agresivní, udrží tempo a dostává se do šancí.

Za týden vás čeká derby, pak doma Slovácko a venku Plzeň. Jak sérii s pohárovými účastníky vnímáte?

Vidím, že náš tým je každým dnem silnější. Hráči dobře trénují, daří se nám na ně přenést filozofii, podle které pracujeme. Nejdůležitější je, že oni to pak dokážou přenášet do zápasů. Sleduju, jak se zlepšují individuálně i celkový progres týmu. Vím, že nás čekají těžké zápasy, ale nezapomínejte, že máme ještě pohár v Domažlicích.

Nežijete tedy ještě soubojem se Slavií?

Omlouvám se, ale teď se opravdu soustředím na Domažlice. Už s ohledem na to, že jsme brzy vypadli v Evropě, si nemůžeme dovolit zaváhat. Jsme favoritem a musíme to unést. Do toho zápasu musíme dát energii. Chápu, že o derby všichni mluví. V minulosti jsem byl u kodaňského derby a to jsou úžasné zápasy s nádhernou atmosférou.

Část fanoušků rivala urážela skandováním Jude Slavie, ostatní diváci reagovali pískotem. Vnímal jste, že se na tribunách něco děje?

Promiňte, ale nemůžu tohle komentovat. Soustředím se na hru a během zápasu jsem si toho nevšiml. Viděl jsem, že zase přišlo hodně lidí, že tady byla skvělá atmosféra během i po zápase. Fanoušky budeme v dalším průběhu sezony potřebovat. Jsem rád, že vidí, že se tým zlepšuje.