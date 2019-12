Slavia má evropský punc, ale budeme se rvát, říká trenér Hoftych

Fotbalisté Slovanu pokořili Slavii na svém stadionu U Nisy naposledy 6. prosince 2015. Pražané v letošním ročníku první ligy ještě neprohráli, ale trenér Liberce Pavel Hoftych věří, že jeho tým je i v oslabené sestavě schopný jejich sérii zlomit. „I Slavia je porazitelná, budeme se rvát, ale to se musí sejít opravdu všechno. Věřím, že máme šanci vyhrát, i když ji bereme jako favorita a top mužstvo ligy,“ tvrdí 52letý kouč libereckých fotbalistů Pavel Hoftych.

Berete páteční domácí duel se Slavií jako váš vrchol podzimní části první ligy?

Je to určitě vrchol tohoto týdne a moc se těším, ale jako vrchol podzimu beru spíš další domácí zápas za týden s Karvinou, který jednoznačně musíme zvládnout za tři body, protože musíme dohonit body, které jsme ztratili v úvodu sezony. Každopádně jsou oba naše poslední domácí zápasy jak se Slavií, tak s Karvinou pro nás stejně důležité.

Jak vnímáte aktuální tým Slavie?

Slavii sledují na podzim asi všichni fotbaloví fanoušci, Liberečáci možná ještě víc, protože hodně kluků i trenérů tady ve Slovanu ještě nedávno působilo. Je to tým, který má za sebou fantastický rok, získal titul, dostal se do skupiny Ligy mistrů, ve které odehrál nádherné zápasy s nejlepšími kluby Evropy. V české lize má na podzim jasnou dominanci, ještě neprohrál a inkasoval jen tři branky. Podle mě to není snad ani české mužstvo, ale má už velký evropský punc, takže bych to nazval tak, že nás v pátek čeká zápas úrovně evropského poháru.

Liberec - Slavia Poslední zápasy U Nisy 2018/19

LIBEREC - Slavia 0:0

LIBEREC - Slavia 0:1 (branka: 3. Stoch) 2017/18

LIBEREC - Slavia 0:0 2016/17

LIBEREC - Slavia 1:1 (40. Ekpai - 15. Zmrhal) 2015/16

LIBEREC - Slavia Praha 2:1 (57. Bakoš, 59. Pavelka - 2. Zmrhal) 2014/15

LIBEREC - Slavia Praha 1:3 (25. Obročník - 5., 36. a 38. Škoda) 2013/14

LIBEREC - Slavia 2:1 (46. a 59. Rabušic - 44. Kisel) 2012/13

LIBEREC - Slavia 0:0

Co tedy udělat pro to, aby byl Liberec prvním týmem, který dokáže Slavii v letošním ročníku nejvyšší soutěže porazit?

Musí se sejít opravdu všechno do plusu. Musíme mít svůj den a doufat, že všichni hráči zrovna odehrají zápas na sto padesát procent, že my trenéři neuděláme žádnou chybu při sestavení základní sestavy, při stanovení taktiky, nebo při střídání. A také, že nám pomůžou diváci.

Jak fanoušci můžou pomoct?

V minulých domácích zápasech jsme dali hodně gólů, pět, čtyři, tři, tak věřím, že je to pro naše fanoušky dostatečně velké lákadlo, aby přišli. Možná si to ani neuvědomují, ale když spustí celý stadion ten svůj chorál ‚libe a libe a liberec‘, tak to cítíme všichni a hráče to neskutečně nabudí. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby jich přišlo co nejvíc stejně jako třeba proti Spartě a pomohli k tomu, abychom Slavii obrali o body. V jedenácti to možná dokážeme, ale s dvanáctým hráčem v zádech v podobě diváků to bude určitě snazší.

Slavia je zatím neporažená, ale má nějakou slabinu, kterou byste chtěli využít?

Tím, jak hraje v lize dominantní fotbal, tak samozřejmě občas hraje obranu až na příliš vysoké riziko a pomáhá si brankářem Kolářem, který předvádí takovou tu neuerovskou roli libera. S míčem si až natolik věří jeden na jednoho, že můžou udělat chybu, toho bychom mohli využít a někdy jim utéct.

Do zápasu půjdete bez Musy, Oscara, Baluty i Kuchty, kteří ve Slovanu ze Slavie hostují. Jak velké je to oslabení?

Tak to bylo prostě dané, takže jsme s tím počítali a věříme, že se s tím vyrovnáme. Samozřejmě je to aktuálně naše středová útočná vazba Baluta a Musa, i když Baluta v minulých zápasech hrát nemohl a do sestavy se vrátil Breite, který odehrál velmi dobré zápasy. Oscar má zase obrovský akční rádius a dělá nám tu černou práci. Takže zásah to je, ti hráči nám chybět budou, ale tak to je a nevymlouváme se na to. Máme široký kádr dalších kvalitních, konkurenceschopných a dobře trénovaných hráčů. Šanci tak dostanou jiní, pro které to zase bude naopak velká motivace se ukázat a zrovna proti Slavii. Třeba Kuba Pešek kvůli velmi dobrým výkonům Malinského a Potočného do zápasů v poslední době nastupuje míň, než bych i já chtěl, a teď bude moct ukázat, co umí. Stejně jako ti ostatní.