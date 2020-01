Hromada prohlásil, že chce za Liberec hrát, potěšilo kouče Hoftycha

Zatímco v Liberci se aktuální teploty pohybují těsně nad nulou, v kyperském letovisku Agia Napa, kde se severočeská ekipa usadila, by v příštích dnech mělo být až 17 stupňů.



„Řada studií dokazuje, že v příznivém počasí hráči natrénují o třicet procent víc než v zimě. Navíc mají větší chuť a připravují se na lepších terénech, za kterými nemusí nikam přejíždět,“ vysvětlil liberecký trenér Pavel Hoftych před odjezdem na Kypr. „Byli jsme na fyzických testech, které dopadly velice slušně. Nikdo si už dnes nedovolí přijít s nadváhou, takže bychom teoreticky mohli začít sezonu za čtrnáct dní. Jako prevence proti zranění je však důležité najet na tréninkový cyklus.“

Váš tým posílil záložník Jakub Hromada, který přišel na hostování ze Slavie. Co si od něj slibujete?

Odešel nám Oscar, který tady odehrál velmi dobré zápasy. Kuba Hromada je výborný fotbalista i dobrý bojovník. Rok měl problémy se zraněním, ale teď už je v pořádku. Když se naskytla možnost získat ho na hostování, líbila se mi hned jeho první reakce. Někdy hráč řekne, že nejdřív musí kontaktovat manažera, a v tu chvíli mě většinou přestane zajímat. On ale řekl, že za Liberec chce hrát a chce se dostat do top formy. Očekávám, že naše spolupráce prospěje oběma stranám.

Kdo trénuje na Kypru Brankáři: Nguyen, Knobloch, Vliegen

Obránci: Hybš, Chaluš, Kačaraba, Karafiát, Černický, Fukala, Mikula Záložníci: Alibekov, Mara, Michal, Beran, Koscelník, Pešek, Breite, Hromada, Malinský, Potočný, Baluta, Nešický Útočníci: Kuchta, Musa, Rondič

Berete ho jako náhradu za Oscara?

Ano, ale to neznamená, že tady má zajištěné místo. Bez kvality a dobrého zdravotního stavu by nehrál. Máme dost hráčů do středu zálohy. Je tam Breite, Mara nebo Alibekov, který se nám po zranění vrátil z Dynama Kyjev.

Co se týče změn v kádru, na liberecké poměry zatím panuje celkem klid. Jak hodnotíte aktuální složení týmu?

Nechtěli jsme dělat velké změny. O některé hráče zájem je, teď ale momentálně není nic na programu. Pokud by odešli důležití hráči, museli bychom na to reagovat. Na druhou stranu chceme dotáhnout přestup útočníka Kuchty ze Slavie a na testech ze stejného klubu je u nás i další útočník Rondič. Zatím odešel jen Oscar, takže nevidíme žádný problém.

Počítáte nadále i se záložníkem Potočným, který na podzim nastřílel devět gólů a v létě mu končí smlouva?

Roman zatím pokračuje s týmem. Stejně jako za námi může na Kypr někdo přiletět, tak může někdo odletět... Roman si na podzim vystřílel dobré jméno, pomohl mužstvu důležitými góly a uvidíme, co bude dál.

Slovan Liberec v zimě Program přípravy 8.-15. 1. kondiční kemp Kypr

18. 1. Táborsko 22. 1. České Budějovice 25. 1. Pardubice 29. 1. - 8. 2. herní kemp Turecko 1. 2. Dynamo Moskva 4. 2. Desna Černihiv (Ukrajina) 7. 2. Škendija Tetovo (Makedonie)

Hráčů, kterým bude končit smlouva, je v týmu víc. Nehrozí jim přeřazení do B-týmu, pokud by ji nechtěli prodloužit?

Na tohle téma jsme se bavili s majitelem klubu (Ludvíkem Karlem). V této chvíli se dá říct, že je to čistě v mojí kompetenci. Pokud budu cítit, že hráči, kteří neprodloužili smlouvu, dobře trénují, hrají týmově a chtějí Liberci pomoct v jarních bojích, k žádným podobným krokům sahat nebudeme. Pokud by ale nechtěli odvádět maximum, tak můžou odejít.

V týmu máte na důležitých postech hráče, kteří v týmu jen hostují. Není to problém?

Potěšení pro každého trenéra je, když se hráč vyvíjí. Třeba útočník Musa ukázal gólový potenciál a na jaře se musíme postarat, aby on i třeba Baluta navázali na své nejlepší podzimní výkony a přinesli mužstvu co největší bodový zisk. To, že pak někam odejdou, je přirozené. Pokud v klubu není řekněme sedmdesát procent hráčů na hostování, tak nevidím problém. Na druhou stranu jsem rád, že jsme obránce Chaluše získali na přestup, o totéž se snažíme i u Kuchty a budeme se o to snažit i u dalších hráčů.

Jaký máte cíl pro jaro?

Naším cílem je porvat se o pohárové vstupenky. Jestli to bude přes MOL Cup nebo přes ligu a poté přes různé kvalifikace, to je druhá věc. Na třetí místo v lize těžko dojedeme, konkurence je tam obrovská. Dále chceme navázat na druhou polovinu podzimu, kdy jsme neměli tak výrazné výkyvy v zápasech. Fanoušci také musí vidět, že se chceme rvát o vyšší patra a že mužstvo směřuje tím správným směrem.