Bude to svátek, tuší budějovický kouč před Slavií. A velí: Už žádné laciné góly

V neděli od 15 hodin vypukne odveta, dějištěm bude znovu Střelecký ostrov. A jak vstupenky na zápas rychle mizí, je jasné, že se bude hrát před zaplněným stadionem. „Moc se těším na fanoušky. Věřím, že nás poženou dopředu a my se jim odvděčíme kvalitním výkonem,“ zve jeden z dvojice budějovických koučů Tomáš Zápotočný.

Aktuální síla klubů je taková, že Dynamo může soupeře typu Slavie porazit, nikoli porážet. Tak, jako se to podařilo naposledy. Jihočeši však věří, že favorita mohou doma zlomit znovu.

„Porazit Slavii dvakrát za sebou, to by byl kumšt. Ale věříme, že je to možné. Musíme podat víc než stoprocentní výkon a pak se dá porazit každý. Mluvili jsme o tom i s doktorem (Vladimírem Koubkem, majitelem klubu), že odevzdáme stoprocentní výkon a můžeme uspět,“ tvrdí trenér.

Budějovičtí budou mít o motivaci navíc. Chtějí odčinit úvodní vysokou porážku 1:4 ze hřiště Slovácka. V týmu se mísí dobré pocity z povedených pasáží s lítostí nad fatálními chybami, které uzemnily naděje na body. „Když to odlehčím, tak naše inkasované góly můžeme pouštět na silvestra. Nemůžeme si dovolit dostávat tak laciné branky. Hráčům jsme to tak s Márou (Niklem) zdůraznili,“ naznačuje.

I když favoritem budou v neděli na Střeleckém ostrově hosté, černobílí chtějí být aktivní. „Od našeho příchodu deklarujeme, že chceme hrát fotbal. Neustoupíme od toho proti Slovácku, Barceloně ani Slavii. Máme vlastní vizi a cestu, kterou hráči vnímají a chápou. Hrajeme otevřený fotbal, někdy velmi riskantní. Ale jiné to od nás nebude,“ má jasno.

Částečně i z toho pramenily chyby v úvodním utkání sezony na Slovácku. „Když vidím odkop od branky, tak je to většinou ztracený míč. Někdo nám to po takových gólech otluče o hlavu, takové chyby se nesmí stávat. Ale největší hloupost by teď byla od našeho stylu ustoupit a začít panikařit,“ zdůrazňuje bývalý obránce.

Recept na úspěch budou budějovičtí trenéři vymýšlet až do úvodního hvizdu. Určitě však bude obsahovat zachycený vstup do zápasu. „Proti silným soupeřům je to důležitý faktor. Musíme být od začátku koncentrovaní a organizovaní. Čím déle budeme držet dobrý výsledek, tím lépe pro nás. Koncentrace na začátku poločasů je klíčová, to hráčům vždy opakuji,“ přidává.

Dál pracují na doplnění kádru

Hlavně v případě dobrého stavu budou domácí spoléhat i na fanoušky. „Přál bych si, aby každý domácí zápas byl svátek. Aby si lidé ještě častěji našli cestu na stadion, i když návštěvy v lize celkově rostou. V Itálii se fanoušci sejdou u stadionu už dvě tři hodinky předem, něco si ogrilují, pobaví se. A zažil jsem to i v Turecku a je to známé také z Německa. Proč by to tak nemohlo být i u nás,“ navrhuje.

Také pouze jako divák bude sledovat nedělní šlágr brankář Martin Janáček, který doléčuje svalové zranění. „Ještě tento týden bude trénovat individuálně, přidá se k nám až v tom dalším,“ upřesňuje kouč. K dispozici nebude ani zraněný obránce Martin Sladký.

V nominaci na Slovácko chyběl Matouš Nikl. „Potřebuje se ještě víc sžít s týmem. Zatím byl hrát za béčko. Kupovali jsme ho hlavně do budoucna, bude mít šanci se ukázat,“ komentuje. Jihočeši dál pracují na doplnění kádru. V dohledné době by si trenéři přáli posilu do každé řady. „Kádr budujeme. Přivádíme nadějné hráče a dáváme šanci těm z akademie. Prosíme o trpělivost. Rychlý výsledek nikdy nepřinese úspěch v budoucnu,“ myslí si.

Na Slovácko v rámci prvního kola fotbalové ligy dorazily hráči Českých Budějovic.

Nejen mladí hráči se mohou ukázat proti vicemistrovi. Ten vstoupil do ligy výhrou doma 2:0 s Hradcem Králové. „Viděli jsme jejich zápas. Slavia nás nevystrašila, nebojíme se. Tým má velkou kvalitu. I když se změnili někteří hráči, tak mají stále podobný styl. Podle nás hrají nejlepší fotbal v české lize, takový evropský. Doma je to smršť, venku je to trochu jiné. Dá se říci, že jsou takovým naším vzorem. Nechci, aby to vyznělo příliš sebevědomě, ale bude hlavně na nás, jak si se zápasem poradíme a jestli soupeři zvládneme vnutit naši hru,“ předpovídá.

Zápotočný v kariéře zažil řadu soubojů se Slavií. A těší se i na ten další jako trenér. „Zápasy proti Spartě, Slavii, Ostravě nebo Plzni jsou vždy o něco jiné. Přijde víc diváků, zvedne se motivace. Jsou to svátky, ale já chtěl vždy vyhrát každý zápas – a teď to nebude jiné,“ uzavřel.