Petrželův skvost. Vítězství pro nemocného trenéra. Ale hrát ve tři je kravina

„Byla to čistá improvizace. Vzniklo to během chvilky. Měl jsem i hodně štěstí. Povedlo se to se vším všudy. Bylo super, že to Kim proměnil. Kdyby ne, byla by akce k ničemu,“ líčil nejstarší hráč na hřišti a rekordman v počtu ligových startů, který odehrál 483. duel v české nejvyšší soutěži. I díky jeho genialitě ho Slovácko vyhrálo 4:1.

Sedl vám zápas?

Moc ne. Hrálo se mi blbě. Ale kluci to vzali za mě a zvládli jsme to dobře.

Vadilo vám, že se začíná už ve tři odpoledne za největšího vedra?

Je to kravina jak pro nás hráče, tak i pro fanoušky. Potom to jde vidět na zápase. Není to komfortní počasí pro fotbal. Podmínky jsou těžké, ale pro oba stejné.

Vyhráli jste i pro trenéra Martina Svědíka, který zůstal doma nemocný?

Mysleli jsme na to. Měli jsme to v hlavách. Chtěli jsme to zvládnout. Věřím, že mu to pomůže při uzdravování.

Na jeho absence na lavičce jste ale zvyklí, že?

Byl často na tribuně za karty. Ale teď je to ze zdravotních důvodů. Je nám to líto. Před zápasem jsme měli společné video. Byli jsme v kontaktu. Hned po utkání jsme mu volali na kameru. Pokřik jsme si užili i s ním.

Kdo to za něj vzal na lavičce? Manažer Šumulikoski, nebo asistent Baránek?

Šumi vybíhá často. Je to jeho klasika. Prolínali se. Koučovali to dohromady.

Poprvé od listopadu 2021 jste dali v lize čtyři góly. Kde se to ve vás vzalo?

Vyřešili jsme dobře šance. To nás v předchozích zápasech hodně trápilo. Doufám jen, že jsme se nevystříleli do příštích kol.

Třetí gól zařídily posily Valenta, s Ciciliou. Pomůžou hodně?

Vlezli tam a byli cítit. Zvládli to perfektně a splnili, co měli.

Jak vám bylo za stavu 1:2, když jste se dostali pod velký tlak?

Inkasovali jsme zkraje druhého poločasu a vrátili soupeře do hry Máme s tím delší dobu problémy. Začneme vlažně, dostaneme gól a hledíme jeden na druhého. Měli bychom si na to dát pozor. Soupeř vycítí šanci a horko těžko se zastavuje.