Loni bychom podobný zápas nevyhráli, odhadl Trpišovský. Ocenil Chytila

Venkovní zápasy loni zřejmě stály Slavii mistrovský titul.

Sešívaným chyběly i body z Budějovic, kde před pěti měsíci prohráli 0:1. Ani na startu nové sezony to Pražané neměli před vyprodaným Střeleckým ostrovem lehké. Nakonec ale zvládli lépe závěr zápasu a po výhře 3:1 vyhráli v lize i druhý duel.

„Myslím, že loni bychom takový zápas nezvládli otočit. Měli jsme na hřišti i víc soubojových hráčů. Naposledy jsme v Budějovicích nehráli dobře a prohráli. I tentokrát vypadali domácí velmi dobře, ale řekl bych, že jsme uspěli zaslouženě po dobrém výkonu,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pro jeho tým se zápas vyvíjel dobře. Rychlá trefa Zafeirise otevřela hru a Pražané pak mohli přidat další trefy. Jenže šance zahazovali, nebo naráželi na výborného gólmana Dávida Šípoše v brance domácích. „Mrzí mě jen neproměňování šancí a svalové zranění Davida Douděry,“ přidal Trpišovský.

Budějovice totiž po změně stran vyrovnaly. Díky uvolnění Lukáše Čmelíka a jeho přesnému centru první gól po návratu do české ligy oslavil Zdeněk Ondrášek.

Slavii pomohli střídající hráči. Znovu zaujal Mojmír Chytil, který připravil vítěznou trefu Lukáši Provodovi. Klíčové akci z 73. minuty předcházel špatný výkop brankáře Šípoše, který jinak dlouho držel naděje domácích.

„Měli jsme hodně situací, které jsme měli dořešit lépe. Pak bychom mohli odehrát daleko klidnější zápas. Ale Budějovice hrály dobře, byl to těžký souboj,“ přiznal záložník Lukáš Provod, který na jihu Čech působil.

Chytil pak dál trápil budějovické zadáky a během své půlhodiny na hřišti stihl přidat i pojistku v podobě třetí branky. Povedenou patičkou využil centru Provoda a definitivně uklidnil vicemistra.

„Bylo to podobné jako s Hradcem. Když nám bylo nejhůř, Mojmír nám hodně pomohl svoji aktivitou. Hraje ve velké intenzitě, přišel na trochu unavené obránce. Překvapuje klidem v koncovce, i když v závěru nedal penaltu,“ pochválil bývalého útočníka Olomouce trenér Trpišovský.

„Tým ho dobře přijal. Cítím, že mu hráči chtějí pomoct. Navíc on dělá vše pro to, aby se mezi kluky dostal,“ přidal kouč.

Chytil výrazně předčil dalšího útočníka Václava Jurečku, který se v úvodu sezony trápí. „Vencovi to tam nepadá. Překvapuje mě, že netrefuje ani bránu. Snahu má, ale chybí mu lehkost. Jak ho znám, je to o jednom gólu, který ho nastartuje,“ naznačil.

Slavia má tak po dvou kolech plný počet bodů. Budějovice jsou na nule. „Mrzí mě jenom výsledek. Hráčům nemám, co vytknout. Hned jsem jim zdůraznil, že z naší cesty neuhneme. Ale chce to i body, to je jasné,“ zmínil budějovický trenér Tomáš Zápotočný.