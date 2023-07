Čas pro Chytila. Slávistický trumf dělá dojem i na Šilhavého. A příště základ?

Že mu ji pak budějovický brankář Šípoš vyrazil? Chyba, ale stane se.

Tohle zaváhání mu nikdo ze slávistů vyčítat nebude, protože právě rozčepýřenému střelci mohou děkovat za to, že tým má po dvou kolech pořád ještě plný počet bodů.

V Budějovicích v neděli Slavii ještě šestnáct minut před koncem hrozilo, že zapíše nepříjemnou ztrátu.

Díky ráně Zafeirise vedla, byla lepší, tlačila se do šancí, jenže pak stačil jediný povedený brejk a hlavička mazáka Ondráška, aby znejistila.

Co s tím?

Čas pro Chytila, který se v úvodu sezony vyprofiloval jako parádní útočný trumf.

Doma proti Hradci vyběhl v prvním kole až po hodině, za osm minut už slavil první gól v sešívaném.

Tentokrát naklusal na trávník přesně ve stejnou chvíli a během půlhodiny stihl nejdřív asistenci, pak gól a na závěr ještě dravý průnik, který skončil vyloučením domácího Hory a zmíněnou neproměněnou penaltou.

Takhle nějak se dělá dojem – třeba i na reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého, který zápas pozorně sledoval z tribuny a musel si libovat. Není to tak dávno, co český fotbal drtil nedostatek útočníků, zato teď má národní tým na výběr.

Mojmír Chytil (vpředu) ze Slavie slaví gól do sítě Budějovic, vedle něj spoluhráč Igoh Ogbu.

Tahoun Schick pomalu doléčuje zranění, brzy odloží berle a za dva tři týdny by měl začít běhat. Silnější pozici by měl mít v Leverkusenu jeho parťák Hložek, v národním týmu se daří sparťanu Kuchtovi, dlouhán Čvančara po přestupu do Mönchengladbachu září v přípravě, naposledy se blýskl hattrickem proti Stuttgartu. Pekhart z Legie Varšava začal polskou ligu hattrickem, na první šanci čeká třeba boleslavský dravec Kušej.

A k tomu Chytil, který v reprezentaci drží senzační bilanci šest startů, čtyři góly. Život mu změnil listopadový zápas s Faerskými ostrovy, zdánlivě bezvýznamný přátelák. Šilhavý ho poslal coby debutanta na hřiště od první minuty a Chytil se odvděčil hattrickem.

Jeden dres s desítkou si pak nechal zarámovat, druhý věnoval tátovi k Vánocům jako poděkování za to, jak ho nejdřív cepoval a později spolu s celou rodinou držel nad vodou.

Když Chytilovi v sedmnácti podruhé praskl vaz v koleni, bylo to potřeba. Na chvíli mu dokonce blesklo hlavou: Co když je konec?

Tělo od té doby drží a vytáhlý střelec ukazuje, co v sobě má. Prvním ligovým gólem na jaře 2020 zmrazil Spartu, možná už tehdy si ho všimla Slavia, jež ideálního útočníka dlouho hledala. Letos v létě Chytila z Olomouce vykoupila a hned vidí, že se o něj může opřít.

„Když přijde na hřiště, ohromně nám pomůže, udrží obrovské množství balonů. Je neskutečně platný,“ vysekl mu poklonu spoluhráč Lukáš Provod, s nímž si Chytil v Budějovicích vyměnil gólové asistence.

Obě akce, které nesnadný zápas rozsekly, se podobaly: parádní centr ze strany, střela z první a gól. Hlavně Chytilův náběh byl vzorový: blesková myšlenka, dokonalé načasování a elegantní zakončení patou. Když přičtete další plusy, třeba schopnost držet míč zády k bráně, můžete se ptát: Proč Slavia tuhle sílu nevyužívá od první minuty?

„Musí přidat kondičně, aby víc vydržel,“ pomrkával na opodál stojícího Chytila kouč Jindřich Trpišovský, když jeho výkon hodnotil před kamerou. Až pak chválil: „Mojmír je hodně důležitý. Vždycky nám pomohl v pasáži, kdy se nedařilo. I když není v základu, ukázal, že umí zařídit obrat.“

A příště? Slavii čeká doma urputný Zlín, což může být ideální čas zkusit Chytila od začátku.