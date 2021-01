Jak se vychovávají fotbalové naděje. Kouč Sparty o dřině i dětech bez sportu

Zblízka pozoruje, jak se z nadějných mladíků fotbalové Sparty stávají opory áčka. „Baví mě pomáhat klukům plnit jejich sny. Mým cílem je, aby jednou v základní sestavě Sparty nastoupilo jedenáct našich odchovanců,” říká Tomáš Hašler, hlavní kondiční kouč mládeže Sparty a reprezentace do 18 let. Mluví také o tom, jaké vlastnosti dává dítěti sport, co bychom si měli vzít ze zahraničí či co je výjimečného na mladících Karabcovi a Vitíkovi.