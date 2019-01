Pro Komličenkovu kariéru je dobře, aby v Boleslavi zůstal, říká Weber

„Je skoro zásadní, aby se nám ho podařilo udržet. A co mám informace, tak je hodně pravděpodobné, že Komli zůstane,“ prohlásil Weber v mixzóně národního stadionu Ta’ Qali poté, co jeho mužstvo na Maltě vyhrálo zápas o třetí místo v Tipsport lize nad Táborskem (3:1).

Komličenko, host z ruského Krasnodaru, má za sebou famózní podzim - 18 branek ve stejném počtu zápasů přitáhlo velkou pozornost zájemců ze zahraničí.

„Víte, jak to je. Odehrál půlrok dobře a i pro jeho další kariéru je dobře, aby v Boleslavi ještě zůstal. Neříkám, že má místo jisté, ale má velkou šanci, že by mohl nastupovat, a tím pádem se ještě víc ukázat,“ uvedl Weber. „Věřím, že bude na jaře střílet góly za Mladou Boleslav.“

Komličenko téměř jistě zůstává, jak jste spokojený celkově s tvorbou týmu pro jaro?

Chtěli jsme to prokrvit. Teď nehrál Mašek, který je zraněný. Ale jak on, tak Kuba Fulnek a další hráči přinesli oživení. Tomáš Hájek je zkušenost v obraně, to je zatím pro nás obrovská posila. Z toho pohledu spokojenost. Věřím, že do startu ligy ještě dva hráči přijdou.

Obrana vás na podzim hodně trápila, bude s Hájkem pevnější?

Jsem o tom přesvědčený. Jeho zkušenost je vidět. Je trochu mínus, že začínáme s Plzní a zrovna tohle utkání nemůže kvůli dohodě klubů odehrát. Musíme mít v hlavě plán B. Jsem přesvědčen, že v průběhu jara nám Tomáš výrazně pomůže v kabině i v organizaci defenzivy.



Navzdory vítězství nad Táborskem nevypadáte spokojeně.

To ne, vůbec nejsem spokojený. Naši hráči mi připadali, že jsou víc vláčnější proti dynamickým a nabuzeným hráčům Táborska. Působili velmi utahaně. Sice jsme v neděli trénovali dvakrát, ale to nemůže být výmluva.



Co vám utkání ukázalo?

Že půlden volna, který jsem hráčům chtěl dát, nedostanou. Máme ještě tři týdny do ligy, budeme pokračovat v plné zátěži. Je na čem pracovat. Některé fotbalisty jsem chtěl vidět delší pasáž v akci a jedním z mála světlých momentů byl výkon Haška. A zbytek? Velké pozitivum už nevidím.

Plánujete třeba individuální pohovory s některými hráči?

Napřed se na zápas sám znovu podívám, nechci z toho dělat nějakou paniku. Soupeř se třeba na utkání připravuje jinak, ale to by neměla být výmluva. Hlavně ve druhé půli jsme prohrávali hodně osobních soubojů a na soupeři byla vidět mnohem větší chuť než na nás, to mě dost mrzí. Takhle jsem to cítil z lavičky.

Tomáš Přikryl říkal, že jste byli proti druholigovému soupeři málo dominantní.

Souhlasím. Se Slovanem Bratislava jsme sice první zápas tady prohráli, ale v kvalitě hry, v držení míče jsme byli daleko lepší než dnes. Hráče jsem ale upozorňoval, u některých je strašně malý rozdíl mezi první a druhou ligou. Stačí, aby si v hlavě ubrali třeba jen pět procent a mysleli si, že to bude snazší. Ale ono to snazší není, protože kluci ve druhý lize taky umí hrát fotbal, Táborsko to dnes ukázalo. Je to hodně o přístupu, někteří byli špatně nastavení v hlavě a mysleli si, že to bude jednoduché. Realita byla jiná.