Vykoupení ruského střelce. Komličenko se stal hráčem Boleslavi

Osmnáct branek za podzim, to v historii samostatné české ligy nikdo nedokázal. Komličenkova bilance byla úkazem, ve střelecké tabulce je nedostižný, druhý slávista Stoch dal o sedm gólů méně.

„Je to jeden z největších přestupů v historii. Jsem šťastný,“ řekl boleslavský šéf Josef Dufek.

Bylo pochopitelné, že počin třiadvacetiletého forvarda vzbudí zájem, ale první na tahu byla Mladá Boleslav.

Když si Komličenka pořizovala na hostování, ve smlouvě měla opci, za jakých podmínek by si ho do dvou let mohla koupit. Pokud by neměla zájem, došlo by i na další zájemce.

„Těší nás, že se nám přestup povedlo dotáhnout v co možná nejrychlejším čase. Celá situace nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Boleslav jednala rychle a konkrétně. Ví moc dobře, koho získala,“ zdůraznil hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Komličenko jako talentovaný útočník se vydal do Česka už v létě 2016, během půlročního hostování v Liberci dal tři branky.

Jaro 2017 strávil v Krasnodaru, pak přišel do Mladé Boleslavi. Ve své první sezoně skóroval čtyřikrát. Víc než o jeho střeleckých schopnostech se mluvilo o faulu na plzeňského Limberského, kterému v souboji zlomil lícní kost. Dostal trest na osm zápasů.

Boleslav na něj nezanevřela, dala mu další šanci a Komličenko důvěru splácí.

„Důležitým impulzem byl příchod trenéra Webera. V loňské jarní sezoně bylo vidět, že na Komličenka hodně sází, a tak jsme se dohodli, že budu jednat o prodloužení jeho hostování na další sezonu,“ podotkl Dufek.

A loni na podzim předvedl výjimečný výkon. „Nedočkavě vyhlížím mistrovská utkání, protože skládáme opravdu dobré mužstvo. Kromě Komličenka jsme udrželi Přikryla a přivedli spoustu mladých talentovaných hráčů. Mám velká očekávání,“ prohlásil Dufek.

Pokud bude Komličenko mimořádně produktivní i na jaře, je otázkou, jak dlouho v Mladé Boleslavi zůstane. A to i přesto, že podepsal smlouvu do léta 2022.

„V Mladé Boleslavi jsem velmi spokojený, nikam jinam jsem jít nechtěl. A jsem rád, že sem patřím nastálo. Za to děkuju hlavně panu Kolářovi ze Sport Investu,“ řekl Komličenko.

„Kolja má obrovskou chuť se dál rozvíjet a zlepšovat. Pořád mu je třiadvacet a to nejlepší má před sebou,“ poznamenal Kolář.