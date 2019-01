Fotbalový básník Pech musí potvrdit talent. Boleslavské kabině už tyká

Pokud bude David Pech na fotbalových trávnících stejně kreativní jako při skládání básní, udělala Mladá Boleslav podpisem smlouvy s mladíkem terno. „Ze začátku jsem byl hodně nervózní, ale už jsem se srovnal,“ říká o vstupu mezi ligové borce mládežnický reprezentant.

Jaké to bylo, přijít v šestnácti letech poprvé do ligové kabiny?

Vstoupil jsem a řekl: Dobrý den. Ale Mára Matějovský za mnou hned přišel s tím, že mám všem tykat.

Jaké hráče vám v kabině přidělili za sousedy?

Teď nás tam je hodně, plno nových kluků, takže se to teprve přeskupí. Uvidíme.

A co zápisné? Už dorazil někdo ze starších borců s požadavky?

Mára Matějovský se tak posmíval po tom prvním gólu, který jsem v přípravě vstřelil. Zápisné mě čeká, snad to nebude tak hrozný.

Vaše přeřazení do ligového kádru je trvalé?

Zatím trénuju pouze s áčkem, ale samozřejmě bude záležet především na mých výkonech. Je možné, že na jaře budu hrát ligové mistráky za devatenáctku.

Nestává se úplně každý den, aby tak mladý fotbalista dostal šanci v lize. Jak to vnímáte?

Pro mě je to velká zkušenost. Každým tréninkem se zlepšuju, protože ten fotbal je mnohem rychlejší a dynamičtější. Určitě mi to pomůže i při reprezentačních srazech sedmnáctky.

Nervozita vás nesvírá?

Ze začátku jsem byl nervózní hodně. Zjistil jsem, že musím míče rychle dávat od nohy, hrát na jeden dva doteky. Postupem času se to zlepšovalo a teď si myslím, že už to zvládám docela dobře. I když ten skok z dorosteneckého fotbalu k dospělému je fakt velký.

Dáváte si pro nejbližší období nějaké konkrétní cíle?

V březnu máme s reprezentací kvalifikaci o Euro v Holandsku, na které toužíme postoupit. To by byl velký úspěch. A moc bych si chtěl připsat i nějaký ligový start.

A co se týká klubu?

V lize má Boleslav určitě na víc. Mohli bychom se dostat i do té top šestky. Uvidíme, jestli se to povede už letos, nebo až příští rok.