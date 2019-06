Reprezentace, 29 gólů a porod. Co bude s Komličenkem dál?

„Sobotní odpoledne jako víno. Nádhera! Večer už byl spíš trochu cestovatelský. Sešli jsme se doma před půlnocí a ani na oslavu nezbyla síla,“ vyprávěl Dufek.

Proč cestovatelský?

Protože cesta z Ostravy chvíli trvá. A ještě jsem vezl Kolju Komličenka na ruzyňské letiště, aby stihl spoj do Moskvy. Trenér Čerčesov ho poprvé povolal do ruské reprezentace.

Vrátí se k vám ještě vůbec? Nastřílet 29 gólů v jedné sezoně, to je unikát nejen v české lize.

To víte, že se po dovolené vrátí, má smlouvu ještě na tři roky. Ale jestli ji dodrží, toť otázka. Každopádně jsem mu - stejně jako ostatním - poděkoval za parádní rok a popřál, ať mu vyjde nároďák i zbytek června, protože jeho manželka by měla co nevidět rodit.

Komličenko je velké téma. Za kolik byste ho prodal?

My nejsme klub, který by si mohl dovolit prodat hráče za čtyřicet nebo padesát milionů. Neblázněte! Naše ekonomika je úplně jinde, než u Slavie, Sparty nebo Plzně.

Ale za ruského snajpra můžete vydělat majlant.

Předně chci říct, že jsme Kolju nekoupili, abychom ho za čtrnáct dní prodali. Byl to velký boj, než jsme ho v lednu z Krasnodaru získali natrvalo. Věděli jsme, co děláme. Kolja dokáže přetavit práci celého týmu a ten tým si to uvědomuje.

Jak?

Kluci ho přijali za svého. I díky tomu, že si s ním pokecají česky. Taky si uvědomují, že fotbal není jen zábava, ale taky živobytí. A Koljovy góly znamenají peníze, poháry a bonusy pro všechny. Ale pozor, Komličenko by nebyl tak výrazný, kdyby za sebou neměl Přikryla, Mešanoviče, Matějovského a další. Velká čest trenéru Weberovi, jak se mu podařilo vytvořit nadstandardní útočnou vozbu, která když to rozbalí, těžko se brání.

A nejviditelnější byl Komličenko.

No jistě, střelci jsou vždycky vidět nejvíc. Troufám si říct, že kdyby měl Komličenko za zády současnou sílu Slavie, nastřílí gólů pětačtyřicet jako v dobách Bicana.

Jak je pro vás důležité, že jste nakonec dosáhli na předkolo Evropské ligy?

To je skvělá věc, která s sebou přináší příjemnou odměnu, další motivaci a hromadu úkolů. Musíme se pokusit udržet většinu kádru a ještě ho doplnit. Sice nejsme na úrovni Slavie a Sparty, ale pár zajímavých jmen sehnat umíme.