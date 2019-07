Boleslav počítá s odchodem Komličenka. Máme nabídku, řekl Dufek

„Máme na něj konkrétní nabídku, ale také máme konkrétní představu o jeho ceně a přes to nejede vlak,“ prohlásil Dufek na tiskové konferenci před začátkem sezony.

Čtyřiadvacetiletý ruský útočník, jenž v minulé sezoně vytvořil střelecký rekord soutěže, má smlouvu do konce června 2022. Momentálně se s kádrem normálně připravuje na nedělní zápas, který Mladá Boleslav odehraje proti Karviné.

„’Komli’ je pro mě hráč, který je připraven do utkání. Navíc se s kabinou daleko více sžil, takže i hráči byli rádi, že se vrátil. Je tady pro mě. Vždycky, když ho ráno vidím, mám dobrou náladu,“ uvedl trenér Jozef Weber.

Klub se pojistil příchodem dvou ofenzivních hráčů z Karviné: získal Lukáše Budínského a Tomáše Wágnera, kteří dohromady v minulém ročníku nastříleli 22 branek.



„Víceméně se chystáme na odchod Nikolaje Komličenka, takže si myslím, že jsme přivedli správné góly, když k tomu připočtu ještě Jirku Klímu z Jihlavy,“ uvedl Dufek.

Změna v názvu stadionu Stadion Mladé Boleslavi se před novou sezonou přejmenoval podle partnera na Loko Trans Arénu.

Kromě zmíněné trojice přišli bývalý reprezentant Daniel Pudil, Petr Hampl, Jonas Auer a Michael Hönig. Z hostování se vrátili Jan Král a Jaroslav Diviš. Hostování se povedlo prodloužit u Pavla Buchy a Tomáše Wiesnera. Mužstvo opustili Jakub Jugas, Dominik Mašek a Tomášové Hájek a Přikryl.

Weberovi svěřenci skončili v uplynulém ročníku po 30 kolech základní části na sedmém místě. Následně vyhráli skupinu o Evropu a v rozhodujícím kvalifikačním utkání o Evropskou ligu zdolali Baník Ostrava.

A v novém ročníku?

„Náš cíl je hrát do šestého místa. Vnitřním cílem je udržet nastavenou kvalitu hry z jarní části, kdy to lidi bavilo, bavilo to nás. Chvilku trvá, než si mančaft sedne, ale věřím, že hráči přijmou naši filozofii a povede se nám navázat hlavně na výkony z jarní části,“ konstatoval Weber.

V přípravě sehrál tým pět zápasů, z nichž tři vyhrál a dva prohrál. „Náročnost přípravy byla velmi důležitá, protože nás kvalitně připravila na další ročník. Doufám a věřím, že v něm budeme schopní předvádět podobné výkony jako na jaře, které nás dovedly do předkola Evropské ligy,“ řekl záložník Michal Hubínek.

Mladá Boleslav vyzve ve 2. předkole kazašský tým Ordabasy Šymkent, nebo gruzínské Torpedo Kutaisi. První zápas je na programu 25. července doma, odveta o týden později. „Náš velký sen by byla skupina,“ uvedl záložník Ladislav Takács.