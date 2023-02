Proč Klíma nepískl penaltu proti Slavii? Míč šel do ruky od nohy, hájí se

Došlo k tomu zhruba po čtvrt hodině hry, když Teplice vedly 1:0 díky brzké trefě Tadeáše Vachouška.

Urbanec se prohnal po levém křídle, pronikl do vápna, odkud chtěl dávat balon pod sebe. Slávistický stoper Ogbu se mu vrhl pod nohy a míč jej zasáhl do paže, kterou neměl u těla.

Penalta?!

„Šli jsme do protiútoku, myslel jsem si, že máme roh. Najednou všichni začali křičet, že tam byla ruka. Najednou to rozhodčí kontroloval, tak jsem zbystřil. Asi nebyla,“ suše konstatoval teplický brankář Tomáš Grigar po remíze 1:1.

„Tu ruku, co od nás měla být, jsem neviděl,“ přidal slávistický záložník Petr Hronek, toho času ještě na lavičce náhradníků.

Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma, jemuž u videa asistovali Tomáš Kocourek a Matěj Vlček, sporný moment vysvětlil před kamerou O 2 TV Sport.

„Penaltu jsem nenařídil, přestože jsem viděl, že ke kontaktu míče s rukou došlo. Nevyhodnotil jsem ten zákrok jako přestupek, protože si skluzující hráč levou nohou míč do té ruky zahraje, je tam nějaký odraz,“ líčil. „Situaci samozřejmě automaticky přezkoumává i videorozhodčí a potvrdil mi ten odraz, dokonce odraz viděl dvojí, od pravé nohy do levé a následně do ruky.“

Bylo to ovšem správně?

Vždyť u Ogbua nešlo o případ vědomého hraní, kdy se defenzivním hráčům promine, když si při odkopu nastřelí ve vápně vlastní ruku. Nešlo ani o situaci, kdy fotbalista ve skluzu rukou podepírá své tělo. Paži neměl u těla, naopak ji vytrčil do prostoru, kterým rozšířil objem těla.

O odrazu míče ve skluzu se současná pravidla fotbalu nezmiňují.

Zatímco na jedné straně Klíma pokutový kop nenařídil, na druhé tak učinil hned dvakrát. Poprvé poté, co Urbanec skluzem podrazil Petera Olayinku, podruhé za zjevný faul Tomáše Grigara na Petra Hronka.

První moment vyvolal větší vášně, poněvadž videorozhodčí zkoumal, zda k zákroku došlo v takové intenzitě, aby šlo o faul, a také zda k Urbanec trefil slávistu ještě před pokutovým územím, nebo až v něm. Tento okamžik Klíma v televizi nekomentoval.

„U té druhé proletěl Hronek za naši obranu, chtěl jsem rychle vyběhnout pod nohy na balon, ale píchl si to přede mnou a já ho trefil, takže penalta jasná,“ pravil Grigar. A o první? „Nevím, přišlo mi, že to bylo před vápnem. Na to se podívám.“

Jeho trenér Jiří Jarošík volil při otázce na penaltové momenty diplomatickou odpověď: „V takovém zápase je řada sporných momentů, neviděl jsem je ještě všechny, proto bych je nechtěl komentovat.“

Sudí Klíma píská nejvyšší soutěž šestým rokem. Na podzim rozzuřil Bohemians, kteří po porážce se Slavií (1:4) otevřeně stěžovali na tendenční řízení utkání. Komise rozhodčích uznala, že Klíma hrubě chyboval jen v situaci, kdy nařídil pokutový kop pro Slavii. Ta však ovlivnila výsledek utkání. Na zbylá dvě podzimní kola nebyl delegován.