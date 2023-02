Teplický trenér Jarošík: Česká klasika, Slavia nás trochu podcenila

„Ale další zápas bude o něčem jiném,“ varuje Jarošík, že euforie z bitvy proti hvězdnému týmu a stres z utkání s konkurenty jsou nesrovnatelné veličiny. „Proti Slavii nemáte co ztratit, nejste pod tak velkým tlakem jako proti rovnocennému soupeři.“

Gólem remízu 1:1 zařídil devatenáctiletý Tadeáš Vachoušek, stejně starý Štěpán Chaloupek dirigoval defenzivu, v obraně se vytáhl také o dva roky starší Jakub Hora, jmenovec českobudějovického a bývalého teplického záložníka. Čtyřiadvacetiletý Srb Nemanja Mičevič naskočil teprve potřetí v české lize.

„Musíme být v Teplicích trpěliví,“ nabádá Jarošík, jemuž chyběla půlka základní sestavy včetně vykartovaných mazáků Hybše a Kučery. „Je třeba počkat, až se vrátí důležití hráči, kteří na podzim předváděli nějakou hru, výsledky. Bez nich to nejde. Tenhle kádr není široký, jedna vlaštovka jaro nedělá. Musíme se koukat na zápasy, které jsou pro nás důležitější. Ale bod nás určitě hodně povzbudí, kluci to odbojovali a hráli jako tým.“

Jenže hned přišla další ztráta, Mičevič odstoupil ze zdravotních důvodů. „Už před zápasem říkal, že se necítí, o poločase mu bylo špatně, moc neviděl. Musel střídat, bohužel. Už je taky důležitý hráč.“ Obrana Hora, Chaloupek, Mičevič v prvním poločase Slavii ve spolupráci s ostatními vygumovala, po přestávce ustála její nápor.

„Celkově nám chybělo asi šest stěžejních hráčů, to je na Teplice strašně moc. Nechci říct, že to nebylo vidět, ale kdo dostal šanci, ten se o ni porval. Takhle bych očekával, aby hráči z širší nominace makali. A bojovali jako tým. Občas to přinese i výsledek,“ blažilo Jarošíka.

Před výkopem si vysnil scénář zápasu, který se nakonec naplnil. „Mám za kamaráda vedoucího Ružomberoku. A teď porazili Trnavu, když drželi balon jen 30 procent hry a třikrát vystřelili na bránu. Zato Trnava míč měla 70 procent a celkem 25 střel. Tak jsem si říkal, že bych to chtěl taky zažít,“ líčil Jarošík. Dočkal se hned. Statistiky šlágru se Slavií? Držení míče 32 ku 68 procentům v neprospěch sklářů. „Fotbal vám to vrátí za snahu.“

Ovšem betonový styl není podle Jarošíkova gusta. „Není to můj šálek kávy, i když proti Slavii hrát nějaký otevřený fotbal, to bychom prohráli velkým rozdílem. My tentokrát chtěli být kompaktní, hrát blízko sebe, od půlky,“ líčil. „Devět hráčů to musí zvládnout a Gning bude čekat na nějaký brejk.“

Řežbu hltalo deset tisíc diváků, druhá nejvyšší návštěva sezony. „Kluky to vybičovalo. Věřím, že lidi byli zvědaví nejen na Slavii, ale i na nás. Hrál jsem ve Spartě, vím, že takové zápasy pro favority nejsou snadné. Slavia věděla, že se nám teď nedaří. A znám, jak to v Čechách chodí, trošku utkání podcenila a dostala první gól.“

Remíza s lídrem má větší význam pro sebevědomí sklářů než pro tabulku. Navzdory bodu už klesli na barážovou pozici a visí pouhé tři body nad přímým sestupem.

„Ovšem i s Ostravou, Bohemkou a ve Zlíně jsme měli dobré poločasy,“ vyjmenoval Jarošík první tři jarní, nulové duely. „Tehdy jsme to nedokázali přetavit v dobrý výsledek. Teď bylo důležité, a za to jsem rád, že jsme konečně dali první gól my.“ Dají ho skláři i v neděli v Jablonci?