V generálce bída, jako v celé přípravě. Snad nám to nepřitíží, doufá trenér

„Taky jsem zažil, že jsme v přípravě všechno vyhráli, a pak jsme první 4 kola v soutěži nezískali nic. Tak třeba se to teď otočí. Ale los máme těžký, jedeme do Budějovic, což je momentálně ambiciózní klub, pak máme mistrovskou Slavii. Musíme se od prvního kola snažit sbírat body, protože to možná pro nás bude ještě těžší než v minulé sezoně,“ připouští teplický ofenzivní záložník Pavel Moulis.

Skláři, kteří v loňské 1. lize skončili na prvním nesestupovém místě, nedokázali v přípravě porazit druholigové soupeře Vlašim, Táborsko a naposledy v pátek ani Duklu, přitom to byl zápas, kdy už by měli být vyladění na těžký ligový start.

„Měli bychom se už blížit k základní sestavě, ale pořád hledáme varianty, které by nejlíp seděly. Dokola nás sráží, že inkasujeme hloupé góly a soupeře tím posadíme na koně. A výsledek pak je takový, jaký je. Snad to hráčům psychicky nepřitíží,“ modlí se teplický trenér Radim Kučera.

O základní sestavě nemá definitivně jasno ani pár dnů před začátkem ligy. „Nějakou představu mám, ale zdravotní potíže mají Mazuch či Kučera. Varianty pořád hledáme, ale spíš mě trápí ty hloupé góly po individuálních chybách. Musíme být daleko víc pečliví! Kdo dělá chyby, může přijít o místo v sestavě, každý hraje o své triko, aby se ukázal v co nejlepším světle,“ vybízí trenér.

Teplický trenér Radim Kučera

Co je za tím, že Teplice inkasují tak často hloupé góly? „Těžko říct. Kdybych to věděl, tak odpovím, ale sám nevím,“ krčí rameny Moulis, jediný teplický střelec v páteční generálce. „Už v jarní lize to byl náš problém, že jsme dělali hrozně moc individuálních chyb. Chtěli jsme se toho vyvarovat v přípravě, ale pořád se to nedaří. Musíme hrát jinak, zodpovědněji dozadu,“ velí Moulis.

Hra Teplic zatím ani zdaleka nepřipomíná sebevědomý prvoligový tým. Žádná velká aktivita, spíš vyčkávaná. „Musíme hrát jinak, zvolit správnou taktiku. Je potřeba zlepšit ještě hodně věcí,“ uvědomuje si teplický střelec.

Pomoct by mohla nová posila, na hostování z Dukly přišel záložník Štěpán Krunert. „Je to středový hráč, může hrát na všech pozicích, defenzivního i ofenzivního halva. Reagovali jsme na to, že Kučera se pomalu vrací po zranění, Žitný je mimo hru na celou podzimní část. Štěpán je hráč, který má kreativitu, dokáže vnímat hru, věřím, že to pro nás bude posila,“ slibuje si kouč.

V kádru by mohl brzy uvítat i dalšího záložníka Jana Fortelného, jenž už v minulé sezoně hostoval na Stínadlech ze Sparty. „Počítáme s ním, ale ve Spartě má teď také nějaké zdravotní problémy. Tento týden by se k nám měl připojit, ale uvidíme, jak na tom bude. Přijde po zranění, bude v rekonvalescenci, určitě to nebude tak, že hned naskočí do sestavy,“ nepočítá s ním do ligového rozjezdu trenér.

Teplice vstoupí do ligy v neděli v Českých Budějovicích, rozptýlí obavy fanoušků? „Věřím, že v lize to bude jiné,“ je přesvědčený kouč.