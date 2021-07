Teplice srážejí laciné góly. Může v tom být únava, myslí si trenér

„Chvílemi nepůsobíme špatným dojmem, máme dobrou přípravnou kombinaci, ale pak zase něco vymyslíme a soupeř nás potrestá. Už minulou sezonu jsme dostávali laciné góly a ani teď v přípravě se toho nemůžeme vyvarovat. Nevím, z čeho to plyne, může v tom být i únava,“ působil bezradně v klubové televizi teplický kouč Radim Kučera.

Boleslav nestačila na Chrudim, tým z druhé ligy neporazily ani Teplice a Zlín

Mužstvo už opustili testovaní hráči Kronus a Štursa.

„První týden vypadali daleko líp, pak jim už docházela trochu šťáva. Vyhodnotili jsme si to tak, že jejich minutáž by asi během podzimu nebyla tak velká, tak jsme se to rozhodli ukončit. Naopak ještě zkoušíme vysokého útočníka Dušana Pince,“ oznámil trenér.

V tomto týdnu už chce přípravu zaměřit víc na taktickou stránku, v sobotu ve 13 hodin čeká skláře generálka na ligu, v Modré vyzvou pražskou Duklu.