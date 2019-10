Co stojí za vzestupem fotbalových Teplic? Souhra mlátičky a střelce

„Bláznivé utkání, ale pro diváka dobré. Pomohlo tomu počasí, jak pršelo, tak hra byla hned rychlejší, jezdilo to. Šance byly na obou stranách a k nám se přiklonilo štěstí a vezeme si tři body,“ radoval se v klubové televizi teplický střelec.



Skláři byli v 1. půli nebezpečnější, ale dvě šance kapitána Jakuba Mareše zlikvidoval opavský brankář Fendrich a Řezníček pálil těsně mimo. V 72. minutě se domácí Mondek po dlouhém nákopu prodral před Shejbala a utíkal na teplickou bránu. Shejbal opavského záložníka zezadu stáhl před vápnem a rozhodčí Berka mu ukázal červenou kartu.



Domácí do oslabeného soupeře bušili, Mondekovu střílenou přihrávku Dedič patičkou tečoval přesně do míst, kde stál Grigar, který následně zlikvidoval i Zapalačovu ránu. Pak ale Tepličtí podnikli rychlý protiútok, prudký centr Petra Mareše na přední tyč vyrazil Fendrich přímo k číhajícímu Jakubu Marešovi, jenž doklepl míč do sítě.

„Byla to euforie, protože dohráváte v deseti a moc sil už nezbývalo. Čekali jsme na jednu šanci, která v závěru přišla a vyšlo to. Měl jsem i štěstí, že jsem byl tam, kde mám být. Odrazilo se to přesně ke mně,“ usmíval se Jakub Mareš.

Finiš zápasu nebyl pro Teplice vůbec snadný, vzápětí po trefě Jakuba Mareše byl vyloučen jmenovec Petr Mareš, ovšem skláři i v devíti odolali závěrečnému opavskému tlaku. „Po vyloučení Shejbala jsem si říkal, že bod budeme brát. Nakonec máme tři, což je pro nás nadstandard, což ovšem platí i pro dvě červené karty, které jsme dostali. Vůbec nevím, s kým budeme hrát příští domácí zápas se Spartou, ale to je mi teď jedno,“ říkal teplický trenér Stanislav Hejkal.

Sedm ligových gólů, jeden pohárový, to je vizitka ofenzivní teplické posily Jakuba Mareše. Hejkala jeho vysoká produktivita nepřekvapuje.



„Je to zkušený kanonýr, proto jsme ho kupovali. Na začátku sezony jsme nedokázali využít jeho předností, neměli jsme k němu koho dát. Až když přišel Řezníček z Lokerenu, začalo to fungovat. On mu to tam rozmlátí a Kuba z toho těží. Jsem rád, že tato dvojice nám funguje, i když Řezňa zatím gól nedal, ale udělá spoustu černé práce pro tým. Bez něj by Mareš tolik gólů nedal,“ tvrdí Hejkal.

Útočník Jakub Řezníček (čelem) na teplickém tréninku

Mareš se ale naštěstí pro Teplice prosazuje, a navíc skláři výrazně zpevnili i defenzivu, v posledních čtyřech zápasech inkasovali jen jednou. „Dozadu hrajeme dobře a vždy nějaký ten gól dáme, Kubovi Marešovi to tam padá, tak ať to vydrží co nejdéle. Navíc vyhráváme s nulou, to je to nejlepší, co může být,“ těší úspěšná série brankáře Tomáše Grigara.