Hyčka po direktu od Baníku: Hráli jsme národní házenou, katastrofální

Co se s vámi stalo?

První poločas snesl měřítko, druhý si úplně dokoníme. Neumíme prohrát 0:1, 0:2, s bojem, se zdviženou hlavou. Prohrajeme 0:5 a jsme jak zmlácení psi. Baník nás druhou půli potrestal úplně ze všeho, brejkovali nás, my nedohrávali standardky. Naše nezodpovědnost, to je katastrofa tyhle góly!

Proč jste to tedy nedotáhli k důstojné prohře?

Za stavu 0:1 jsme tlačili, dostali jsme druhý gól, ale pořád jsme na tom herně byli dobře, drželi jsme balon. Jestli jsme si tedy mysleli, že to zkusíme dotáhnout, což se nám někdy z 0:2 už povedlo… Ale třetí branka nás dorazila. Místo abychom hráli zodpovědně, tak z toho uděláme fiasko a dostaneme doma bůra za poločas.

Který gól rozhodl? Na 0:2 v době vašeho tlaku?

Oni měli plno dalších šancí. Druhý a třetí gól byly zlomové. A pak už byl každý všude, žádný blok u sebe, nic. To byla národní házená, nahoru dolů. O góly jsme si koledovali. Neumíme pak hrát zodpovědně. Mít zodpovědnost i za výsledek. Tohle je blbé.

Vypadal by zápas jinak, kdyby mohli hrát kanonýři Gning se Žákem?

To je takové kdyby, na to se nehraje. Myslím, že Vachy (Vachoušek) to zvládl v pohodě. Ale my dostávali góly z brejků. Baník ukázal svoji kvalitu a efektivitu, my naopak svojí nezodpovědnost a laxnost. Když budeme hrát jako Barcelona a nebudeme bránit zodpovědně, tak můžeme hrát, jak chceme.

Start do jara máte děsivý – 0 bodů, skóre 0:7. Co to s vámi dělá?

Horší je to 0:7. Ze čtyř poločasů máme dva docela normální, dva úplné propadáky. Musíme si říct, co změníme ve druhých poločasech. Nevím, nenacházím slova. Já sám byl u jednoho gólu, sám si mám co vyčítat. Je to katastrofální, ale ještě není konec sezony, ještě není hozená flinta do žita. Musíme se s tím sami mezi sebou poprat, jako jsme to udělali minulou sezonu.

I na Bohemians jste udrželi poločas 0:0 a hráli v něm solidně.

Tam se to rozpadlo, Kučera se nám během utkání zranil, Vondrášek taky. Bohemka na nás nalezla, byla těžký soupeř venku. Doma jsme to chtěli zvládnout, první půli jsme hráli dobře a vyrovnaně, ve druhé se nám to úplně rozpadlo. Byť jsme se k nim dostávali, jenže když se někdo zítra podívá na výsledek a uvidí, dostali jste bůra, člověk nemůže nic říct. To jsou chyby, co se opakují, říkáme si je furt dokola. Nám nikdo takové laciné góly nenabídne. Říkáme si to na tréninku, v zápase to neuděláme. To můžeme trénovat, jak chceme. Je to o osobní zodpovědnosti.

Tepličtí fotbalisté sledují slavící hráče ostravského Baníku.

Prověří tohle vaši partu, kterou si pochvalujete?

Tady je parta skvělá. Myslím, že jsme takoví, že se semkneme a budeme makat dál, že výsledky přijdou. Teď jsme dostali facku jako blázen. Jestli nás to posadí na zadek, budeme v háji. Ale myslím, že se zvedneme, nic jiného nám nezbývá.

Křik v kabině pročistí atmosféru?

Zažil jsem to za kariéru hodněkrát. Plácat se po zádech po poločase 0:5, to by byla cesta do pekla. Musí se zakřičet a každý musí vědět, co udělal na hřišti špatně. Každý si musí posypat popel sám na hlavu a umět přijmout i kritiku.