Dětské chyby, bezmoc, děs. Jarošík o poločasu rozpadu nulových Teplic

Nejdřív 0:2 na Bohemians, teď 0:5 doma s Ostravou. Žlutomodří se červenají. „Na druhou stranu musíme říct, že nám chybějí čtyři hráči základní sestavy. A to je na Teplice strašně moc, těžko se s tím něco dělá,“ krčil Jarošík bezmocně rameny po poločase rozpadu. „Pro nás je alfa a omega, aby deset dvanáct hráčů, kteří to táhnou, byli zdraví.“

Což ne všichni jsou. Naposledy mimo jiné chyběl úderný útok Gning - Žák, první se vykartoval, druhý si poranil stehenní sval v poslední minutě tréninku a kouč nechtěl riskovat. „Třeba by se prosadili, ale to je kdyby. Vachoušek se v útoku pral statečně, jen potřebuje klid v koncovce, naučit se najít místo, připravit si míč ve vápně, když je pod tlakem.“

Bezgólový poločas ještě solidní, po přestávce Baník spustil uragán. Z brejků Teplice devastoval. Když se domácí drali za vyrovnáním, uzemnil je druhým zásahem. „Slušných šedesát minut, pak to bylo z naší strany slabé. Dělali jsme jednoduché, dětské chyby, ani Grigar s tím v bráně nemohl nic dělat. Je mi ho trošku líto,“ doznal Jarošík. „Byli jsme otevření, ne kompaktní.“

Hostující Klíma, Cadu, Kaloč, Boula a Lischka svým góly rozpálili kotel Baníku, až se někteří vlajkonoši vysvlékli do půl těla. „Největší rozdíl byl v chování ve vápně – oni akci dohrají do prázdné branky, my máme pět zajímavých možností, ale ani je nezakončíme,“ štvalo Jarošíka. „Když vidíte, že už těžko budete korigovat, dotahovat, otáčet, je to bezmoc. Musím Baník pochválit, že se české mužstvo za stavu 2:0 nezatáhlo a bylo hladové po gólech.“

Fotbalisté Baníku Ostrava slaví gól, teplický Tomáš Kučera z toho radost nemá.

A na Teplicích si smlslo. Možná i proto, že domácí poprvé v této sezoně vsadili na čtyři obránce v řadě místo tříčlenné vozby. „Důvodů bylo víc, i personálních, abychom měli za koho střídat. Chtěli jsme taky vidět posilu Mičeviče a trošku Baník překvapit.“ Což se nepovedlo.

Vysoký srbský stoper Mičevič neměl debut sladký. „Na balonu má klid, ve vzduchu neprohrává souboje, nepropadl. Ale jak můžu říct, že nepropadl, když jsme dostali pět gólů... Ukázal potenciál, potřebuje ještě herní kondici,“ míní kouč.

Jeho celek ještě zůstal nad barážovou zónou, ovšem ta se přibližuje. Odstup je už jen dvoubodový. „Je lepší možná prohrát teď než potom na konci, kdy se to bude lámat. Ještě nějaký polštář máme, ale může se rychle ztenčit,“ varuje Jarošík. „Máme krátký čas dát se dohromady, čeká nás možná nejdůležitější zápas téhle chvíle ve Zlíně, který je pod námi. Musíme zabrat herně i bodově.“