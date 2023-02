Hapal o hladovém Baníku a pětigólovém poločase snů: Asi bude historický

„Asi bude pro Baník historický,“ odtušil jeho trenér Pavel Hapal po demolici 5:0. Jeho celek venku zvítězil na devátý pokus, předtím šestkrát remizoval a dvakrát prohrál.

Zažil jste poločas 5:0?

Pamatuji si ho, když jsem byl v Žilině, ale proti mně. Inkasovali jsme pět gólů za půli v Lize mistrů, ovšem to už je dějepis. Je to neobvyklé. I pro Baník. Někdo pátral na internetu, že kdysi dávno se vstřelilo pět gólů proti Vítkovicím. Nebývá běžné, aby někdo stihl pět branek za poločas.

Jak to, že jste byli stále tak hladoví?

My to i chceme, hrát od první do poslední minuty. Klukům to začalo chutnat, když vedli takovým rozdílem. Jsme za to rádi a doufám, že to bude znát na psychice hráčů.

Co rozhodlo?

Výsledek je nádherný, ale netvořil se jednoduše. Hlavně na začátku druhé půle nás Teplice zmáčkly, a kdyby padla branka do naší sítě, byl by zápas nervózní. Už v prvním poločase jsme měli dobrý vstup, Šehič šanci neproměnil. A když v součtu se zápasem ve Zlíně nedáte čtyři pět tutovek, s psychikou to zamává. Bylo to z nás cítit. A pak, když jsme vedli 4:0, jsme si dovolili věci, jaké v úvodu ne. Je vidět, že hlava hráčů pracuje.

Nasazení si musíte pochvalovat, že?

Celkově jsem spokojený s přístupem, ale s ním jsem neměl problém ani v jarní premiéře ve Zlíně. Tam mi trošku vadil až moc opatrný poločas. Teď nemám co vytknout dopředu ani dozadu. V pasáži, kdy Teplice měly tlak, jsme dali gól a už se to nabalovalo. Ale byla dřina, než jsme ten první vstřelili. Ovšem důležitější než pět branek je nula vzadu, konečně jsme neinkasovali gól. Laštůvka měl těžké situace, udržel balon, nevypadl mu, Teplice jsme nepustili do dorážek.

Sázeli jste na to, že mají oslabenou sestavu?

Trošku jsme ji odhadli. Věděli jsme, že mají vykartovaného Gninga, to pro ně byla velká ztráta. Netušili jsme, že jim bude chybět i druhý útočník Žák. Dostali prostor druzí hráči a někdy to bývá opačně, Vachoušek se klidně mohl prosadit a gól vstřelit. Vždycky hrajete jedenáct proti jedenácti, i když někdo může říkat, že ti, co naskočili, takovou kvalitu neměli. Nakonec krásný výsledek, rychle ho odfajfkovat a soustředit se na Jablonec.