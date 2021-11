Arsenal a Teplice? Řešíme spolupráci, tvrdí ředitel fotbalových sklářů

Kdo přišel s vizí jednat s Arsenalem?

Já tam mám známé, kontakty, takže jsem je oslovil. Komunikovali jsme se šéfem tamní vyhlášené mládežnické akademie. Říkali: My nemáme žádný takový klub, kam bychom mohli pouštět hráče. Oni pro ně logicky hledají uplatnění a my zase hledáme posily.

Jak ty námluvy dopadly?

Měli jsme a máme vizi, že hráče do 23 let budou dávat k nám do Teplic. Řešili jsme jedno dvě jména, jednoho jsme tu měli mít, nakonec to nedopadlo. Po ukončení letního přestupního období to zhaslo a je možné, že se to v zimě zase oživí. Že se k tomu vrátíme.

Utáhli byste platy tamních talentů?

Hostování by bylo zadarmo. Samozřejmě mají nějaký plat, na který nedosáhneme, hradili bychom jenom jeho část, možná půlku. Hráč by nebyl náš, ale pomohl by nám sportovně. Byl by to benefit pro obě strany, hrál by lepší soutěž a rostl v ní.

A co vaše mládež?

Budujeme ji od základů, pro nás je alfou a omegou. Povedla se nám trenérsky posílit v podobě Zdena Frťaly, Honzy Rezka, Ondry Prášila. Jediné, co nás pálí, je infrastruktura. To nejdůležitější, pozemky, máme. V Modlanech. Teď už jen najít šedesát až osmdesát milionů korun na tréninkové centrum. Což není jednoduché. Nějaké varianty jsou, prověřujeme, jak si sáhnout na dotace.

Jaká je finanční situace Teplic?

V září přijela na Stínadla delegace belgického vedení sklářské firmy AGC, která klub vlastní. Vyžádali si od nás ještě dodatečné informace. A vypadá to velmi dobře s navýšením podpory na podobnou výši jako před covidem, během něj totiž byla výrazně snížená. Příští sezonu bychom mohli být finančně stabilizovaní, rozpočet by se pohyboval zhruba kolem 90 milionů korun, ovšem včetně mládeže nebo údržby stadionu, což jsou vysoké položky. Rozpočet se tvoří na kalendářní rok, takže by nám navýšení pomohlo už v zimě.

Nechtějí z klubu vycouvat?

Ne, cítí sociální zodpovědnost vůči regionu. Ale zaúkolovali nás, abychom hledali strategického partnera, který by jim pomohl. Jednáme i s městem a ty vztahy jsou velmi vstřícné, hodně se vylepšily. Po rozhovorech s panem primátorem Hanzou cítíme, že i město chce fotbalu pomoct. Je si vědomo, že první liga je pro Teplice významná.

Co by tedy znamenal sestup?

První liga je důležitá pro celý region, aby fanoušci mohli chodit na velké trháky, na Spartu, Slavii, Plzeň. Kdyby se nepovedlo udržet, tyhle mančafty se tady nebudou objevovat, což by byla škoda. Ale je to i o mládeži, kterou si stahujeme z celého kraje. Vidina pro rodiče i hráče je ta, že se jednou dostanou v Teplicích do první ligy. Nemáme nejvyšší dorosteneckou soutěž, ale liga dospělých to vyvažuje. Nemít ji, mládež z okolí by sem horkotěžko chodila. Celkově by sestupem utrpěla image klubu, zájem fanoušků, médií, sponzorů. Navíc jak je první liga fyzicky náročná soutěž, tak druhá nejvyšší soutěž zrovna tak. Velmi těžko se pak sestupující dostávají zpátky.

Zoufalství, chvilka naděje a zase zmar. Teplice se v sezoně marně snaží vymanit z krize.

Někteří fanoušci ovšem míní, že sestup by pomohl Teplice očistit.

Vůbec! Tohle nikdo nechce. V čem bychom se očistili? Peněz by bylo míň, prestiže taky. Nesmíme dopustit, aby Teplice spadly do druhé ligy, žádné očistění v tom nevidím. Asi by to bylo jednodušší pro Knapíky, Radosty, Kodady, aby si víc zahráli, ale i oni už mají vyšší ambice. Nebudou chtít být jen ve druhé lize. A nemůžete držet fotbalisty, kteří za vás nechtějí hrát.

Ani přestavba týmu by nebyla jednodušší?

Ne. Musel by se postavit znovu. Možná spíš poslátat. Už takhle je to složité, některým hráčům v létě končí smlouvy a my nevíme, jestli budeme v první nebo druhé lize, což je komplikace pro sportovní úsek při jednání. Prodlužovat smlouvy, neprodlužovat? Ale my děláme maximum, abychom se udrželi.

Jste stále optimista? Někteří z fandů, hlavně na sociálních sítích, už lámou hůl.

Sportovně na tom podle mě špatně nejsme. Jednoznačně jsme prohráli na Slovácku, špatný zápas byl ve Zlíně, s Hradcem Králové. Ostatní zase tak herně zlé nebyly, jen je neumíme dotlačit do vítězného konce. Nejsme vůbec nebezpeční v posledních třiceti metrech. Platonicky to vypadá, že držíme balon, hrajeme. Ale nejsme zabijáci, potřebujeme ty góly dát. Limituje nás marodka, máme hodně zraněných.

Kdy se vrátí hlavní opory?

Shejbal snad v prosinci, už hrál za béčko. Většina až během jarní části. Kučera a Žitný by měli naskočit do zimní přípravy. Mazuch má utržený zkřížený vaz v koleni, tam to bude na hodně dlouho.

Nový trenér Jiří Jarošík ještě nezískal ani bod. Zvedne tým?

Já mám z Jirky dobrý pocit. Společně s asistenty Tomášem Hunalem a Petarem Aleksijevičem se nálada absolutně vylepšila. Za Radima Kučery jsem viděl, že po inkasovaném gólu se mužstvo zhroutilo, teď ten pocit nemám. Jirka i Tomáš mají ke klukům daleko blíž, což je dobré. Víme, kde v tabulce jsme, ale přemýšlíme pozitivně. Přestože šest zápasů a nula bodů je ubíjející, nemyslím si, že by nás to zabilo.

Jarošík zvedl hlavně psychiku?

Kluky povzbuzuje, i když se jim zápas nepovede. Nevěší hlavy, chce to postavit na dobrých základech. Od trenéra mají daleko větší důvěru.

Jak na vás působí, že po porážce 2:4 na Spartě jste spadli na poslední místo?

Jestli poslední nebo v posledních třech, to úplně nerozhoduje. Jedním zápasem jsme spadli na poslední místo, ale pořád cítíme, že jsme tam, kde bychom být neměli. A že to je špatně, že jsme ohrožení. Musíme se dostat nad poslední tři místa a tam je cesta relativně daleká. Neřekl bych, že jsme vyloženě nervózní z pádu na poslední místo, to spíš z toho, že jsme dlouhodobě mezi posledními třemi.

Na tréninku se objevil nový hráč. O koho jde?

Na zkoušce je tady jeden fotbalista ze Zambie, chceme ho zaregistrovat. Ovšem tohle nejsou hráči, kteří by nám pomohli hned. Hodně jsme sázeli na Amada Diallu, kterého jsme získali už dřív. Francouz, ofenzivní typ, rychlé levé křídlo, které nám chybí. Jenže po dvou zraněních teprve začíná trénovat.

Můžou vás posílit kromě mladíků z Arsenalu i hráči širšího kádru Sparty nebo Slavie?

Se Spartou jsme v kontaktu. Štěpán Vachoušek, náš sportovní ředitel, má dobrý vztah se sparťanským šéfem Tomášem Rosickým. To samé Jirka Jarošík. Ale Sparta má své béčko ve druhé lize, takže si ty kluky chtějí nechat, tam mají záruku času na hřišti. Chtěli jsme útočníka Václava Sejka, aby si v Teplicích odzkoušel první ligu, dávalo nám to smysl, protože je z regionu, prošel Teplice a hned by zapadl. Uvidíme. I se Slavií jsme v kontaktu, ale ta má zase ve druhé lize Vlašim.

Jaké posty vás trápí?

Chceme levého beka, útočníka, přemýšlíme o stoperovi. Ale je otázka, zda je v Čechách kde brát. Když jsme v září chtěli někoho udělat, už na domácím trhu nikdo nebyl. Stejně mi připadá, že náš mančaft nějakou kvalitu má. Přežít teď v lize a dát mu rok dva, tak ti Juklové, Knapíkové, Kodadové, Trubačové, Krunertové vyrostou.

Nesáhli jste při bídných výsledcích k pokutám?

Ne. Až uvidím, že to hráči na hřišti odfláknou, můžeme se o tom bavit, ale to není náš případ. Někdy mi je kluků paradoxně až líto, že prohrajeme, protože vidím, že odevzdali všechno. Jen to výsledkově nevyšlo.

Teplice vs. Pardubice Online reportáž v neděli od 15 hodin

Jak moc vzhlížíte k nedělnímu zápasu s Pardubicemi?

Může být pro nás úplně klíčový. Když vyhrajeme, můžeme se rozjet. Pardubice mají kvalitní mužstvo a odehrály slušné zápasy. Kdyby naposledy se Slavií daly penaltu, vypadalo by to jinak. Hlavně věřím, že nás podpoří fanoušci. Pět tisíc by bylo hezkých, i tři tisíce. Nabídli jsme zdravotníkům, hasičům, policistům a mládežníkům z klubů v okolí vstup na utkání zdarma.

Na nedávnou přípravu dvacítek Česko - Anglie jste pustili zdarma děti a vytvořily výtečnou kulisu. Chystáte další reprezentační zápas?

Byl tady po šesti letech a pracujeme na dalších utkáních. V dubnu by měla být na Stínadlech reprezentace žen, důležité utkání světové kvalifikace Česko - Island.

A mužské áčko? V Teplicích bývalo před lety pravidelně.

Teď už to vidím složitě. Krásné stadiony mají Sparta, Slavia, někdy národní mužstvo hraje na Moravě. Tehdy šlo skvělý obchod od Františka Hrdličky, ředitele klubu. Řekl Českomoravskému fotbalovému svazu: Pořiďte nám sedačky, pak si to tady odbydlíte. Slíbil jim za to dvacet zápasů zadarmo, ještě jsme měli podíl ze vstupného. Trenér Karel Brückner byl v Teplicích maximálně spokojený, protože pan Hrdlička jim uměl vyjít vstříc. Jak jsem hodně realista, tak tohle vidím zatím jako nereálné. Mohli bychom tu mít jedenadvacítku, ale co jsem se bavil s trenérem Honzou Suchopárkem, zvykli si v Českých Budějovicích. Zvládli tam každý zápas a on je hodně pověrčivý, takže jarní odvetu s Anglii asi budou chtít odehrát zase tam.