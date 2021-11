I s Ljevakovičem stresovali tepličtí fotbalisté Spartu. Jsou poslední

Bosňan je u sklářů legendou, teď působí v jejich třetiligové rezervě coby hrající asistent trenéra. „V pátek mi trenéři volali, že mají hodně zraněných a vykartovaných, tak mi chtěli dát prostor, abych si zahrál a kluci odpočinuli na další těžké zápasy,“ vysvětlil 37letý záložník svůj záskok v základní sestavě.



V 1. půli kopala Sparta po jeho ruce penaltu, Krejčího střelu brankář Grigar vyrazil. „Na rovinu musím říct, že jsem cítil teč. Grigy to naštěstí zastavil,“ líčil v O2 TV veterán, který dostal 106. žlutou kartu; v nich je ligovým rekordmanem. „Asi to k tomu patří, fotbal je kontaktní sport a nešlo o úmyslný zákrok.“



Nejen Ljevakovičovo příjmení bylo v sestavě hostů překvapivé, ligovou premiéru si užil osmnáctiletý stoper Štěpán Chaloupek. „Mladý to zvládl velice dobře,“ chválil ho trenér Jiří Jarošík. Postrádal Mazucha, Chlumeckého, Knapíka, Kučeru, Shejbala či sparťanské duo Fortelný - Čtvrtečka, které proti „svým“ hrát nesmělo.



Jarošík si připsal pátou ligovou porážku v řadě, s Teplicemi ještě od svého nástupu nebodoval. „První půle byla z naší strany ustrašená, nepřesná. Byli jsme zralí na tři čtyři góly,“ tvrdil. Jenže na zásahy Krejčího a Hancka reagoval první ligovou trefou Succar a před přestávkou skláře postavil na nohy. „Pak jsme se zvedli, střídání nám pomohla. Nakonec jsme sahali po dobrém výsledku.“



Klíčové okamžiky Teplice propásly, při přečíslení Trubač místo nahrávky pálil do Panáka. Mohlo to být 2:2, vzápětí Pulkrab zvýšil na 3:1. Pak když Nica špatně rozehrál a chyběl v bráně, Mareš, který předtím z penalty snižoval, míč nezkrotil. Místo 3:3 to bylo 4:2, znovu udeřil z brejku Pulkrab. „Byli jsme blízko,“ cítil Jarošík, který vyhlíží hlavně domácí partii s Pardubicemi. Hraje se 21. listopadu. „Spartu, Slavii nebo Plzeň je těžké porážet, to asi nebudeme, i když můžeme překvapit. Ale zápasy se sousedy v tabulce musíme zvládat. S Pardubicemi to bude stěžejní.“

I proto, že mají jen o tři body víc. Teplice na dno shodila Karviná po remíze 2:2 se Slováckem.