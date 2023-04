Nezvyklá role pro Trpišovského: na derby chystá tým, který je v tabulce níž

Když Slavii chystal na podzimní domácí souboj proti Spartě, jeho tým byl druhý o dva body před třetí Spartou.

Bylo to jedno z mála derby v Trpišovského éře, po němž Sparta v případě úspěchu mohla Slavii přeskočit. Nestalo se, Slavia vedla 4:0 už v poločase...

Před sobotním hitem na Letné je pozice obou klubů opačná: Sparta se dostala před Slavii - má o dva body víc.

Jako to bývalo před derby ročník 2013/2014 (poslední titul Sparty)

postavení po 9. kole: 1. Sparta 25 bodů, 15. Slavia 7 Slavia - Sparta 0:2

postavení po 23. kole: 1. Sparta 61, 14. Slavia 23

Sparta - Slavia 3:0 2014/2015

postavení po 8. kole: 2. Sparta 16, 8. Slavia 12

Slavia - Sparta 0:2

postavení po 22. kole: 2. Sparta 48, 11. Slavia 25

Sparta - Slavia 2:1 2015/2016

postavení po 7. kole: 1. Sparta 17, 6. Slavia 11

Slavia - Sparta 1:0

postavení po 21. kole: 2. Sparta 47, 5. Slavia 36

Sparta - Slavia 3:1 2016/2017

postavení po 7. kole: 4. Sparta 15, 5. Slavia 12

Sparta - Slavia 0:2

postavení po 21. kole: 2. Slavia 48, 3. Sparta 39

Slavia - Sparta 1:1 2017/2018

postavení po 6. kole: 2. Slavia 12, 4. Sparta 11

Slavia - Sparta 2:0

postavení po 20. kole: 2. Slavia 41, 5. Sparta 34

Sparta - Slavia 3:3 (první derby Trpišovského) 2018/2019

postavení po 13. kole: 1. Slavia 33, 4. Sparta 26

Sparta - Slavia 2:2

postavení po 27. kole: 1. Slavia 68, 3. Sparta 53

Slavia - Sparta 1:1

nadstavba: 1. Slavia 80, 3. Sparta 66

Slavia - Sparta 2:1 2019/2020

postavení po 9. kole: 1. Slavia 23, 6. Sparta 14

Sparta - Slavia 0:3

postavení po 23. kole: 1. Slavia 57, 7. Sparta 34

Slavia - Sparta 1:1

nadstavba: 1. Slavia 84, 3. Sparta 59

Slavia - Sparta 0:0 2020/2021

postavení po 9. kole: 1. Slavia 23, 2. Sparta 21

Sparta - Slavia 0:3

postavení po 25. kole: 1. Slavia 65, 2. Sparta 54

Slavia - Sparta 2:0 2021/2022

postavení po 9. kole: 1. Slavia 25, 3. Sparta 20

Sparta - Slavia 1:0

postavení po 23. kole: 1. Slavia 57, 3. Sparta 51

Slavia - Sparta 2:0

nadstavba: 2. Slavia 78, 3. Sparta 70

Slavia - Sparta 1:2 2022/2023

postavení po 12. kole: 2. Slavia 25, 3. Sparta 23

Slavia - Sparta 4:0

„Důležitá bude taktická, ale i psychická stránka. V posledním derby jsme nebyli připraveni mentálně. Utrpěli jsme nejen vysokou porážku, ale dostali i cennou lekci. Teď už všichni víme, jak derby hrát, ale i jak ho vyhrát,“ poznamenává sparťanský kouč Brian Priske.

Aby do derby šla Sparta z lepšího postavení v tabulce, to tu nebylo takřka sedm let.

Tenkrát po pěti kolech podzimu 2016 slávistické vedení odvolalo Dušana Uhrina mladšího a z Dukly přetáhlo Jaroslava Šilhavého.

Ten začal remízou v Teplicích, pak doma porazil Liberec a do následného derby šla Slavia z pátého místa, čtvrtá Sparta měla o tři body víc. Tenkrát ligu vedl Zlín před Mladou Boleslaví a Plzní.

Slavia se Šilhavým derby na Letné vyhrála 2:0. Hostující Mešanovič v samém závěru první půle neproměnil penaltu, ale kouč ho podržel a bosenský útočník se po přestávce vykoupil, když dorazil střelu Baráka. Pak ještě skóroval Zmrhal z brejku.

Slavia se pomalu sunula vzhůru, poprvé stanula v čele po devatenácti kolech a nakonec získala titul, první po osmi letech.

Šilhavý šanci na obhajobu dostal jen na podzim 2017, po kterém byl odvolán. Od té chvíli nastala éra Jindřicha Trpišovského. A dosud se nestalo, aby před derby byla Slavia v tabulce níž.

V minulém ročníku došlo na úvodní derby v desátém kole, Slavia měla pětibodový náskok, po pěti a půl letech derby prohrála. Ale Spartu to ani tak nenakoplo, body ztrácela jinde a do jarního vzájemného souboje šla s šestibodovým mankem.

Na Slavii podlehla 0:2 a rivala už nepředběhla, i když v závěrečném dějství nadstavby v Edenu uspěla 2:1. To však už o nic nešlo - bylo jisté, že Slavia skončí druhá za mistrovskou Plzní a Sparta bude třetí.

V předchozích ročnících to bylo podobné: Slavia měla náskok už před podzimním derby a pak ho před rivalem zvyšovala. Například na podzim 2019 se hrálo na Letné v desátém kole a Slavia v té době byla před Spartou o devět bodů. Před soubojem na jaře 2020 byl rozdíl dokonce třiadvacet bodů.

Na své první derby Trpišovský chystal tým ve studeném březnu 2018, Slavia měla k dobru sedm bodů, ale poločas prohrála 0:3. Po pauze na zasněženém trávníku to však v závěru dotáhla k remíze.

Sobotní derby je přímým soubojem o první příčku. Kdo ji získá a udrží do konce základní části, získá velkou výhodu do nadstavby. Třetí ligové derby totiž bude hrát doma a navíc při případné rovnosti bodů na konci sezony by zůstal před rivalem.

„Máme před sebou čtyři těžké bitvy (Slavia, Slovácko venku, Plzeň, Liberec venku) a nechci, abychom se dívali příliš dopředu. Je na nás trenérech, abychom kluky dobře připravili vždycky na ten okamžik, na ten nejbližší zápas,“ prohlásil Priske.