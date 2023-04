PONEDĚLNÍK: Nečekané zmrtvýchvstání Sparty, kouzelné akce a úkaz Josef

Ligu vedou po dvou letech. Mistry byli naposledy před devíti roky. A teď se o sparťanských fotbalistech mluví po dlouhé době zase jako o největších favoritech.

Nic to sice ještě neznamená, ostatně stačí vzpomenout na loňský říjen, kdy Sparta po bídném výkonu dostala v derby od Slavie výprask 0:4 a na vedoucí Plzeň ztrácela devět bodů. Navíc měla ještě odehráno o zápas víc.

Experti ji odepisovali z boje o trůn, trenér Brian Priske se měl bát o místo. Nutno přiznat, že ani Ponedělník nečekal, co se bude dít pak. Že Plzeň odpadne, Slavia bude ukazovat dvě zcela odlišné tváře podle toho, jestli hraje doma, či venku, a že Sparta se tentokrát nesesype, vychytá mouchy, herní styl a poběží za jediným cílem. Respekt před její proměnou, zato že neuhnula z cesty.

Samozřejmě vyhráno zdaleka nemá a nikde není psáno, že o víkendu očekávané derby nedopadne jako v říjnu. Je to fotbal, hra tuze nevyzpytatelná, proto nás tolik baví.

I když bych pořád vsadil drobné spíše na Slavii, přednost Sparty je v útoku. Hroťák typu Kuchty či Čvančary sešívaným chybí. Bylo by docela paradoxní, pokud by titul Slavii utekl třeba proto, že v zimě se jí olomoucký manažer Ladislav Minář zdráhal prodat reprezentačního útočníka Mojmíra Chytila...

Od brankáře před prázdnou bránu

Vítězný gól Kuchty v Pardubicích padl po úžasné souhře, opravdu top akce. Začala od brankáře Kováře, celkem se do ní zapojilo osm sparťanů a po nadýchaném obloučku Wiesnera hlavičkoval Kuchta do prázdné brány. Zřejmě žádný fanoušek Sparty si nedokáže představit, že by klub Jana Kuchtu z Lokomotivu Moskva nevykoupil. I když je to ranec.

Září i stoper Ladislav Krejčí; v jedenáctém startu přidal osmý zásah – bilance za kterou by se nestyděl ani Sergio Ramos.

Jediným kazem na kráse letenských byla podrážděná reakce Čvančary při vystřídání. Byla egoistická, nikdo není víc než tým, ovšem ani velké ego nemusí být na škodu, Čvančara chce přidávat trefy, zároveň nehamouní. Od trenérů jistě dostal dobrou lekci, poučí se.

Zkrat Fulneka i VARu

Slavia i v Mladé Boleslavi znovu předvedla málo na to, aby na hřišti soupeře brala všechny body.

Čest výjimkám, jakou byl Christos Zafeiris. Dal krásnou branku, s míčem si rozumí náramně. V základní sestavě nastoupil teprve potřetí, ale na hru Slavie bude mít stále větší vliv a třeba v derby může být faktorem X.

Blýskl se i další hráč s nízkým těžištěm a rychlým krokem; mladoboleslavský Vasil Kušej zakroutil levačku báječně, jeden z skvostných momentů kola. V lize nekope ani rok, ale jak proti Spartě, Plzni tak i proti Slavii ukázal, že by se brzy mohl zase posunout.

Ještě než se dostaneme k dalším krásným akcím, je třeba odsoudit kopanec Jakuba Fulneka do rozkroku Matěje Juráska. VAR opět jednou nedělal svou práci. Zatímco pánům empaticky naskakovala husí kůže, Fulnek unikl jakémukoli trestu.

Důležité záchranářské výhry si připsaly Teplice s Ostravou, která překvapila Slovácko. Rozhodl o tom hlavičkou stoper Bitri. Po břitké kritice to povzbudí nejen jeho, ale celý Baník.

Atleti místo fotbalistů? Liga baví i díky technice

O české lize často my novináři píšeme jako o soubojové, atletické, v níž trenéři více chválí za fitness data, presink a represink než technické dovednosti a průniky s míčem. Určitě v ní běhá atletů více než dost, ale naštěstí je v soutěži také dost hráčů, co umí fotbal.

A tohle kolo bylo vskutku znamenitou reklamou tuzemské kopané. Zřejmě o nejhezčí trefu se postaral hradecký Matěj Ryneš, který se do míče opřel snad ze 35 metrů levačkou. Balon ještě mírně skočil, trefil jej přesně nártem a brněnský brankář Berkovec se pouze ohlédl. Tohle je přesně ten wow moment, kdy každý, kdo má rád fotbal, řekne nejdřív v úžasu nějaké citoslovce, možná i sprosté slovíčko. Prostě nádhera.

Doskáčou klokani až do Evropy?

Za to stála i kouzelná trefa plzeňského Jana Sýkory, nebo olomouckého Mojmíra Chytila, který sprintoval z půlky a byť měl na zádech klokana Křapku, poradil si bodlem. Chytil dal dva góly, Jan Matoušek také dva a bitva o Konferenční ligu skončila plichtou, i když oba střelci měli nabito na hattrick.

Hráči Sigmy i Bohemians ukázali, že usilují o Evropu právem. Fotbal předvedli moc pěkný, útoky se valily na obě strany, intenzita hry byla veliká.

Bohemka je i díky sprinterům vpředu Matouškovi s Drchalem hodně nepříjemná. Poznalo to minule i páté Slovácko.

V Olomouci využila špatného výkonu brankáře Macíka a obránce Pokorného. Díky remíze udržela Hanáky na pěti bodech a do poháru má zatím nejblíž. Výborná práce trenéra Jaroslava Veselého. Speciální uznání po utkání mířila za záložníkem Josefem Jindřiškem, 42 let.

Minulý víkend odběhal v lize 12 kilometrů, pak v týdnu v poháru proti Slavii dalších sedmnáct s prodloužením a teď znovu kolem dvanácti. Bez střídání, bez křeče. Platný nejen pohybem, ale také s míčem.

To jen zíráte, jako byste spatřili zázračný úkaz.

Pěkné velikonoční ponedělí.