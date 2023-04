Kliďas, co vtiskl Spartě tvář. Priske dokázal, že si čas i štědrou gáži zaslouží

Všimli jste si, jak kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske v neděli vyřešil situaci kolem ukřivděného střelce Čvančary?

Sebevědomý čahoun, který proti Pardubicím nehrál špatný zápas, se po hodině hry nakvašeně šoural ze hřiště, brblal, s náhradníkem Karabcem si ani neplácl. Jako by zapomněl, že Sparta vede 2:0 a kráčí k vítězství, které ji pošoupne do čela tabulky, o dva body před rivaly ze Slavie. To zase namíchlo Priskeho, který si potrpí na týmový duch a partu – a tak nespokojeného útočníka bez milosti vyhnal z lavičky do kabiny.

„To, co udělal, bylo přes čáru,“ říkal dánský trenér po zápase: „Ego nikdy nesmí být nad týmem.“

Čvančara si v kabině drbal hlavu. Při tradičním pozápasovém kolečku se pak všem omluvil a kouč kauzu smetl ze stolu: „Beru to jako vyřízenou věc.“

Priske působí jako sympaťák, pohodový chlápek od vedle. Za manželku má farářku, mluví klidně, jízlivého ho před kamerou neuvidíte. Ale když je potřeba, zakročí.

Fotbalisté Sparty slaví gól v Pardubicích.

Už to tak vypadá, že jeho klidná síla je přesně to, co Sparta potřebovala ze všeho nejvíc. Aby se vyhrabala z dalšího mizerného začátku sezony, aby ustála všechny změny, aby se zase naučila bojovat a neztrácet naději. A aby po devíti letech mohla zase hrdě oznámit, že je nejlepší v Česku? To se teprve uvidí.

Už v sobotu se hraje velké derby. Na Letné je dávno vyprodáno, vždyť tenhle šlágr může klidně ligu rozseknout, nebo hodně napovědět. Když ho zvládnou slávisté, vrátí se na čelo a všechno se zase zamotá. Když uspějí sparťané, pojistí si první místo a přiblíží se tomu, aby nejvíc vyšponovaná utkání v pětikolové nadstavbě hráli doma. Našlápnuto mají a věří si, což poznáte hned.

V Pardubicích nepotřebovali extra výkon, ale od první chvíle z nich čišelo: chceme tři body a nikdo nás v tom nebude brzdit. Už o půli vedli 2:0. Zbytek odehráli mazácky.

Ale že to trvalo, než se Sparta do téhle pozice znovu dopracovala. Až pod Priskem se zase naučila dominovat a diktovat. Výsledky podporuje sebevědomým projevem, který se trenérovi během deseti měsíců povedlo do hráčů nahustit.

Vše ve jménu fotbalové moderny, kterou Priske nasákl hlavně během angažmá doma v Midtjyllandu: výraznou roli hrají čísla a data, do realizačního týmu přibyli noví analytici z Británie, později i nutriční terapeut, ještě víc se začalo dbát na detaily a drobná vylepšení.

Rozhodně všechno nešlapalo hned, ale postupně se Sparta hrabala z bahna, dělala drobné krůčky a Priske dokázal, že si čas na práci i štědrou gáži zaslouží.

I kdyby titul nakonec nezískal, aspoň vyvrací mýtus, že kouč ze Západu v Česku nutně musí narazit. Že nepochopí specifika české kabiny, nezorientuje se v nepřehledném prostředí, nepřekoná jazykovou bariéru, neprokoukne intriky.

Priske si dával extra pozor, aby nenasekal stejné chyby jako italský experimentátor Stramaccioni, který si nevybral správné parťáky do realizačního týmu, přivedl deset posil ze zahraničí, neustále točil sestavu a chaoticky skákal od jednoho taktického záměru k jinému.

Hlavičková momentka z utkání Fortuna ligy mezi pražskou Spartou a brněnskou Zbrojovkou.

Priske se mu lehce podobá v jediném: od léta přivedl pět cizinců, což v zakonzervovaném českém prostředí vždy působí podezřele. Jenže Sparta nutně potřebovala kádr vyfutrovat a zvýšit konkurenci, což se povedlo. Jako trefa se ukázal spolehlivý stoper Sörensen nebo zimní příchod záložníka Kairinena, který už přihrál na pět gólů a famózně kope standardky.

Priskeho Sparta je rázem rozpoznatelná, má svou tvář. K úspěchu se nechce protaktizovat, ale prostřílet. Je útočná, odvážná, dravá, je z ní cítit touha. A to je cesta, po níž se jistě k titulu dá dojít.