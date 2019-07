KOMENTÁŘ: Sparta a její mizerný start. Chaos trvá, ani náznak změny

Pokud teď vsadíte stovku na to, že budou fotbalisté Sparty na konci sezony slavit, můžete v květnu brát desetkrát tolik. Ale byla by to riskantní investice. Alespoň s ohledem na to, co Sparta na sklonku víkendu předvedla.

Na začátku nového ročníku zmrazila všechny, kteří si představovali, že jí uvidí v novém, lepším světle. Proti Slovácku jí nevyšlo vůbec, ale vůbec nic.

Měla připravenou vlastní českou verzi slavné písně Sweet Caroline, nazpívanou Vojtěchem Dykem. Ale ta mohla zaznít jen na oslavu vítězství, ke kterému neměl tým blízko ani na vteřinu.

Fanoušci, kterých přišlo téměř patnáct tisíc, si hromadně stěžovali na nekonečné fronty na občerstvení a na to, že už během prvního poločasu došlo pivo.

A výkon i výsledek, který museli přetrpět, všemu nasadil korunu.

„Dostali jsme facku. A to pořádnou, z obou stran,“ uznal zkoprnělý trenér Václav Jílek. Muž, který se hned na startu své mise dostal do nezáviděníhodné situace.

Dobře si uvědomuje, že tlak, pod kterým je Sparta permanentně, hned po prvním kole ještě zesílil. A tak teď musí rychle řešit, kudy ze zapeklité situace ven.

Aby bylo jasno: nečekalo se, že se Sparta během rekordně krátké letní přípravy oklepe z jarní nejistoty a bude hned za suveréna.

Její dlouhodobá krize už je tak vážná, že i většina fanoušků chápe, že cesta z problémů nemusí trvat pár týdnů a že bude potřeba hodně trpělivosti, aby se jí povedlo najít.

Už minimálně dva roky - od chvíle, kdy se pustila do experimentu s italským koučem Stramaccionim - nemá Sparta herní tvář. A tak by se možná se skřípěním zubů dala skousnout i porážka, kdyby byla na výkonu znát alespoň minimální změna k lepšímu.

Ale viděli jste v neděli večer ve sparťanské hře něco takového? Těžko. Ani náznak systému. Opět nic, čeho by se dalo chytit.

Minulou sezonu Sparta končila v chaosu a také tu novou začala představením, ve kterém dominoval zmatek.

Kde byla organizace?

Přitom právě na zlepšené organizaci hry a pevných opěrných bodech chce Jílek „novou“ Spartu vystavět. Dobře ví, že potřebuje řád, disciplínu, jasné rozdělení úkolů a jejich důsledné dodržování. Místo toho to chvílemi vypadalo, že na hřišti vládne bohapustá anarchie.

Místo týmového výkonu Sparta zase působila jako sbor sólistů, kteří se snaží vše řešit sami - a přitom si často ukousnou velké sousto.

Jako záložník Kanga, který se před prvním gólem riskantně vrhl mezi dva soupeře a v nebezpečném prostoru přišel o míč. Nebo jeho parťák Sáček, který téměř to samé zopakoval o chvíli později - opět s fatálními důsledky.

„Chyběl týmový duch, abychom se postavili jeden za druhého a navzájem se podpořili,“ viděl stoper Lukáš Štetina. „Dostali jsme gól - a hned měli všichni hlavy dole.“

Jako by Jílkovi chyběla prodloužená ruka na hřišti. Někdo, na koho je spoleh a kdo dokáže spoluhráče srovnat, nasměrovat i povzbudit.

Takovou personu přitom Sparta v kádru má, ale minimálně celý podzim, možná i déle, se musí na hřišti obejít bez ní. Když se v zimě na Letnou z Číny vrátil Bořek Dočkal, kapitán národního týmu, najednou Sparta ladila a začala fungovat. Po dlouhých měsících to vypadalo, že si vše sedá.

Jenže když si přemýšlivý záložník po třech zápasech pochroumal achilovku, ukázalo se, že se na něj tým upnul až moc. Najednou zase vypadal bezradně, rozhodily ho maličkosti a základy, na kterých se dalo stavět, se při prvním otřesu rozdrolily.

Když rudý dres svazuje

Teď Sparta na hřišti lídra nemá, což je jen jeden z jejích problémů. Pere se s proměňováním šancí, což se ukázalo jak v přípravě, tak proti Slovácku. Hledá složení obrany, které nečekaně šéfuje už téměř odepsaný Turek Kaya, navrátilec z hostování.

A trable má i ve výstavbě hry, kterou měl obstarat Trávník, velká posila z Jablonce.

Sparťanský záložník Michal Trávník (vpravo) a Marek Havlík ze Slovácka skončili po vzájemném souboji na zemi.

Jenže také on, stejně jako nový útočník Kozák, na ligovém startu hned zabředl do sparťanské šedi. Až to vypadá, jako by rudý dres každou posilu svazoval, tlumil její přednosti a ubíral sebevědomí.

Je na Jílkovi, aby tým vyladil a probudil. Ale zakopnutí na první překážce mu práci neulehčuje.