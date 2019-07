Kouč Jílek: Dostali jsme pořádnou facku, hodně lidem to nahraje

Jílek musel přijmout hodně nečekaný úder. „Představovali jsme si jiný začátek.“

Sparta první zápas nového ligového ročníku vůbec nezvládla. Chybovala v obraně, byla nepřesná v poli a jalová v útoku.

Tušíte už, že vás čeká víc práce, než jste si mysleli?

To si nemyslím. Beru to jako velkou výzvu se s tím poprat a ukázat to už příště s Jabloncem.

Neobáváte se, že s týmem porážka se Slováckem zamává?

Ne, o tom jsem přesvědčený. Dostali jsme facku a to pořádnou, z obou stran. Asi to hodně lidem svým způsobem nahraje. Ale nemyslím si, že bychom byli slabí v tom, abychom naší cestě nevěřili. Nebude jednoduchá, bude na ní spousta překážek. Až se vrátí někteří hráči, kteří jsou zranění, kvalita se zlepší.

Neměla by Sparta porazit doma Slovácko i tak? Sestavu jste měli silnou.

Prvních třicet minut bylo od nás strašně špatných, do zápasu jsme vstoupili pro mě nevysvětlitelně. S tím pak souvisí kvalita, fotbal je v tomhle neúprosný. Pokud tomu nedáte od začátku všechno, pak to těžko doháníte. Neříkám, že kluci nechtěli, ale taková ta pracovitost, větší zarputilost mi od některých hráčů chyběla.

Byl to i případ švédského záložníka Karlssona, kterého jste střídal už po třiceti minutách?

Nebyl vůbec v zápase, absolutně nepracoval, jak jsme si představovali. Nepodstoupil žádný souboj. Když o míče nebudeme bojovat, těžko je budeme získávat. Proto jsme ho střídali.

Oba góly jste dostali poté, co Kanga a Sáček ve středu pole ztratili míč. Zlobíte se na ně hodně?

To jsou zásadní věci. Pokud hrajeme na vlastní polovině, soupeř je připravený k presinku a my z toho nemůžeme nic vytěžit, tak ta ztráta je nevysvětlitelná. Hlavně u Kangy naprosto nezvládnutá situace, pro mě nepochopitelně. Velká taktická nedisciplinovanost. Jsou to věci, které se opakují. Vepředu má Kanga dobrá řešení, ale jakmile se nevyvaruje těchto chyb, nemůžeme být úspěšní.

I tak jste před sebou měli hodinu hry, ale směrem dopředu mužstvo nehrálo dobře. Málo kombinace, spousta nakopávaných míčů, stereotyp. Souhlasíte?

Nesouhlasím, to je váš pohled na fotbal, nebo na tento zápas. Můžeme volit mnoho přihrávek, ale když je soupeř zalezlý u vápna a máte tam útočníky, můžete dávat dlouhé míče. My jsme tam náběhy měli, Kozák i Hložek se po nich dostali do situací, které byly brankové. Když prohráváte nula dva, projeví se to na sebevědomí hráčů. Chyběla nám kvalita, každou třetí přihrávku jsme ztráceli, v přechodové fázi jsme přišli o spoustu míčů.

Nebyl vidět Trávník, od kterého se čeká, že hře dá myšlenku, zvolí vhodná řešení situací, vymyslí šanci, dá gól. Když to od něj není vidět, tak všechno leží na Kangovi. Nemyslíte si, že je toho pak na něj hodně?

Nezbývá než souhlasit. A Michala vnímáme z podzimu v Jablonci, kdy byl hodně platný a střílel góly. Pak v zimě prodělal zranění a na jaře už tolik platný nebyl. Potřebujete, aby vedle Kangy tam byl další tvořivý hráč. Martin Hašek kreativitu ukazoval v přípravě. Pokud chceme hrát rychlý kombinační fotbal, musíme mít kreativní hráče, velké sebevědomí a kvalitu v rozehrávce, což vychází od stoperů. Na tom musíme taky zapracovat.