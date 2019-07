Jsem tady měsíc, a ještě jsem nevyhrál. Ale týmu věřím, tvrdí Kozák

Spartě nic jiného nezbývá. Natěšené fanoušky na startu nového ročníku nemile překvapila. Scházela jí aktivita, pohyb, šance a hloupě chybovala.

Pod novým trenérem Václavem Jílkem porazila dosud jen třetiligový Benešov - a tehdy měl ještě Kozák vzhledem k prodloužené sezoně s reprezentací dovolenou. A než schytali sparťané ligovou facku od Slovácka, v přípravě ještě nestačili na Kluž s Lincem a remizovali s Dynamem Moskva.

„Jsme naštvaní, protože nic z toho, co jsme si před zápasem a vůbec v celém týdnu řekli, jsme nesplnili,“ komentoval sparťan Kozák nepovedený soutěžní vstup.

Proč?

Neexistuje jediná příčina, je jich víc. Do utkání jsme nevstoupili dobře, dovolili jsme soupeři čtyři rohy, i když jsme ho chtěli zatlačit. Nějaké šance jsme si sice vytvořili, jenže pak jsme dostali gól a přestali hrát.

Chyběl presink, chyběly náběhy. Zkrátka atributy, na nichž nový kouč Jílek svou hru staví. Čím si to vysvětlujete?

Řekl bych, že do gólu jsme opravdu jakž takž hráli, jenže pak jsme si přestali věřit, dostali jsme se do křeče. Trenér nebude spokojený stejně jako my ostatní. Takový výsledek se kouše těžko, musíme si to probrat v kabině a říct si do tváří, co od sebe očekáváme.

Podobné výkony se však ve Spartě opakují dlouhodobě, jak to konečně změnit?

Musí se to zkoušet dál... Je třeba dál věřit, je třeba to otočit. Neznamená, že se po jedné porážce všechno zhroutí a nic nefunguje. Byl to první zápas, dalších dvacet devět plus ty v nadstavbě nás čekají. A já věřím, že nám to půjde. Všichni věříme.

Překvapilo, že jste se proti Slovácku ani po pauze příliš nezvedli. Žádné vyložené šance a nakonec ani jeden gól.

Jak už jsem řekl: byla to křeč. Slovácko hru zavřelo, což bylo za stavu dva nula logické. My si ale musíme v domácím prostředí vytvořit aspoň pět šest šancí a z nich dát tři góly. I já měl příležitosti, které kdybych proměnil, vypadalo by to jinak... Věcí, které musíme zlepšit, je však hodně.

Po přípravě z týmu sálala pozitivní atmosféra, co s ním udělá nečekaná porážka?

Za měsíc, který jsem tu zatím strávil, mám z týmu dobrý dojem. Prohrálo se, ale neznamená to, že je všechno k ničemu. Naopak právě v těžkých chvílích se ukáže, jak silní jsme, jaká jsme doopravdy parta. Teď je to na nás.