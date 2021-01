Sparta na trhu nespí. Zajímají mě posily do základní sestavy, říká Kotal

Znepokojivá druhá polovina podzimu, ze sedmi ligových zápasů Sparta vyhrála jen tři.

Četná zranění a nemoci hráčů, když vypadli nejen dlouhodobě zranění Štetina s Hložkem.

Tresty pro Pavelku, Krejčího a Součka pro úvodní jarní duel v Ostravě.

Nepříliš povedený přípravný duel s Budějovicemi (0:1).

Nejsou to zrovna optimistické vyhlídky před startem fotbalového jara, v níž Spartu čeká jedenadvacet ligových zápasů a obhajoba triumfu v domácím poháru.

„Věřím, že příští týden po dohrávce v Opavě budeme zpátky na druhém místě a budeme nahánět Slavii,“ přeje si generální ředitel František Čupr.

„Prvořadý úkol je dostat se do evropských pohárů,“ podotýká kouč Kotal.

Sparta a její ekonomická situace Sparťanský generální ředitel František Čupr na čtvrteční tiskové konferenci mluvil i o ekonomické situaci klubu. Zdůraznil, že Sparta nemusí hráče prodávat a nikterak ji nic neomezuje při transferech směrem dovnitř klubu. Generální ředitel fotbalové Sparty František Čupr "Nejsme v žádné složité tíživé situaci, která by měla dopad na hospodaření klubu. Která by měla dopady na odchody a příchody. Na přestupovém trhu se snažíme být aktivní. Samozřejmě nám příjmy z ticketingu a merchandisingu chybí, ale z hlediska fungování klubu nejsou zásadní," ujistil Čupr. "Co se týče hospodářského výsledku za minulou sezonu, tak ještě nebyl potvrzen valnou hromadou, takže ho oficiálně nemůžeme komentovat. Pravda, skutečně jsme dosáhli velké ztráty, ale ta nemá vliv na hospodaření, ani na žádná omezení, ani na finanční fair play," podotkl Čupr. Budoucí hospodářský výsledek za současný ročník vylepší podzimní účast v Evropské lize, kde Sparta vydělala přibližně 172 milionů korun. Velkou současnou investicí je však rekonstrukce tréninkového centra na Strahově, resp. jejího zázemí. "V červnu by mělo být hotovo. Měli bychom mít špičkové zázemí pro áčko i další naše týmy," podotkl Čupr.

Podzimní část Sparta začala výtečně. Prvních šest zápasů vyhrála, pak ligu na pár týdnů přerušila pandemie koronaviru. A když se týmy na hřiště vrátily, Sparta ztrácela. 1:3 v Plzni, 0:3 se Slavií, 2:4 s Budějovicemi, 1:1 s Libercem.

Je z toho třetí místo sedm bodů za Slavií a Jabloncem, který je před Spartou o bod, ale odehrál o zápas víc.

„Byli bychom raději, kdybychom ligu vedli. Nejvíc chybí body z domácích zápasů s Budějovicemi a Libercem. A samozřejmě nepříjemné jsou prohry v Plzni a se Slavií kvůli rivalitě a konkurenci. Nicméně podzim byl výsledkově dobrý,“ poznamenává ředitel Čupr.

Trenéra Kotala během podzimu trápilo, jak mužstvo zakládalo útoky, že v přípravné fázi chybovalo. „Ty triviální chyby, ztráty ve středu hřiště, mi vadily nejvíc. Kvalitní soupeř v Evropě a u nás v lize Slavie i Plzeň vás za to potrestají,“ upozornil.

„Snažili jsme se na tom zapracovat, i když příprava byla extrémně krátká. Navíc nám ji v posledních dnech komplikuje sníh. A je otázkou, na jakých terénech se bude hrát, jestli nebude nutné hru spíš zjednodušit. Neděle nám ukáže, jak jsme na tom,“ přemítal sparťanský kouč.

Do zápasu v Ostravě sparťané jistě půjdou bez zraněných Štetiny, Čelůstky a Hložka. Bez potrestaných Pavelky, mladšího z Krejčích a Součka. To jsou obří ztráty, zvlášť kvůli agresivnímu a tvrdému stylu soupeře.

„Hložek trénuje, co mu zranění dovolí. Na přelomu ledna a února by se mohl zapojit do tréninku s týmem. On a Štetina jsou soubojoví hráči, kteří nám hodně chybí,“ podotkl Kotal.

Pro zápas v Ostravě nebude připraven ani Wiesner, jenž se nadějně ukazoval v přípravě. Přivodil si zranění zadního stehenní svalu. Zraněný je z podzimního hostování v Teplicích i Fortelný. Naopak k dispozici možná už budou Trávník s Karabcem.

„Máme přehled, jak Baník hraje. Nejedeme tam s tím, že bychom chtěli prohrát,“ řekl Kotal.

O sestavě má jasno. „Ale uvidíme, co s tím udělají testy na covid. Vždycky nám těsně před zápasem někdo vypadl,“ upozornil.

Pro úvodní zápasy nebude mít žádnou novou posilu.

„Máme tady hráče, kterým věříme. Proto tady jsou. Přestupové okno teprve začalo, pohyb v kádru bude. Ale nebudu zmiňovat posty ani jména,“ prohlásil sportovní ředitel Rosický.

„O hráčích pořád uvažujeme, sledujeme je na postech, které potřebujeme. Jestli chceme hrát v Evropě, musíme kádr rozšířit. Jednáme s hráči, kteří budou mít pro Spartu přínos,“ pronesl Kotal.